Вашингтон розробляє план реформування Радбезу ООН – WP

США пропонують включити до Радбезу ООН ще шість постійних членів

Адміністрація президента Джо Байдена розробляє план щодо реформування Ради Безпеки ООН. Він передбачає розширення її складу для кращого представництва регіонів світу. Про це повідомляє The Washington Post.

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Як очікується, американський план передбачатиме додавання до Радбезу шести постійних країн-членів без надання їм права вето. Така пропозиція відображає бажання Байдена визнати дедалі більший вплив країн, що розвиваються, та усунути загальне розчарування дійсними членами, через неспроможність зупинити глобальні конфлікти, у тому числі війну в Україні.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд уже проводить консультації щодо цього з дипломатами всіх країн-членів ООН.

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На думку очільника Міжнародної кризової групи ООН Річарда Гоуена, Рада Безпеки ООН не виправдала довіреного мандату.

«Що нижче падатиме авторитет ООН, то більш роздробленим, більш регіоналізованим та конкурентнішим ставатиме світ», – наголосив він.

Наразі невідомо, про яких саме нових постійних членів Радбезу йдеться. Однак видання звертає увагу, що напередодні у США натякали, що не проти того, щоб до організації на постійній основі приєдналася Німеччина, Японія та Індія. Проте такий крок вимагатиме зміни Статуту Організації, а для цього її мають схвалити й ратифікувати дві треті членів ООН.

Нагадаємо, що на офіційній сторінці ООН у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку того дня підірвали росіяни.

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Цинічна публікація ООН викликала бурхливе обурення в мережі. Українці звинувачують організацію в лицемірстві та підміні понять, адже вони написали про російську мову, але нічого не згадали про злочинні дії росіян. Долучилися й небайдужі іноземці: користувачі мережі відправляли під публікацію ООН смайли з клоунами та запитували, коли буде день «не нападати на свого сусіда та не вбивати українців».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, у якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС. Багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні.