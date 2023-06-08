Після скандалу Україна й ООН домовились про евакуацію людей на окупованому Лівобережжі

Сторони домовились, що підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях

Україна та Організація об'єднаних націй домовилися, що ООН негайно сформує групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Про це повідомили у МЗС України.

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Групи ООН сформує у Запоріжжі та Херсоні. Їх направлять за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Україні території.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив ООН в тому, що українська сторона надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

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Сторони домовились, що підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання таких гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Окрім того, ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. Україна відзначила направлення гумдопомоги від ООН на постраждалі території, але наголосила, що масштаб руйнувань та страждань потребує якісно іншого реагування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з затоплених окупованих територій Херсонщини.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС.

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В інтерв'ю BILD очільник України відзначив, що багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні.