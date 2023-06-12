Стало відомо, де США, ймовірно, сховали свої ядерні боєголовки

США таємно розмістили близько 150 ядерних боєголовок на авіабазах у п'яти країнах Європи

Стало відомо, що США таємно розмістили на авіабазах у п'яти країнах Європи близько 150 ядерних боєголовок. Про це заявила координатор політики та досліджень Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) Алісія Сандерс-Закре, про це пишуть росЗМІ,

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, американські ядерні боєприпаси нібито знаходяться в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Туреччині та Італії. Сандерс-Закре висловила сильне занепокоєння у зв'язку з розміщенням такого виду озброєнь у європейських країнах. За її словами, подібні рішення можуть стати пусковою кнопкоюю, яка збільшує ризик ядерної війни.

Тим часом міжнародна напруженість зростає, через те, що Росія, Китай, КНДР, Індія, Британія, Ізраїль, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних розробок. Уже до кінця цього десятиліття Китай може мати ядерний арсенал, співставний з американським і російським. Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Держави все більше почали інвестувати у ядерні арсенали, особливо на тлі погіршення геополітичної обстановки. Від початку широкомасштабної російсько-української війни кількість оперативного ядерного озброєння у світі зросла. Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан, Росія, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних арсеналів, деякі країни торік розгорнули нові системи озброєнь.

Нагадаємо, Північнокорейські хакери вкрали три мільярди доларів криптовалюти для фінансування ядерної програми КНДР. Це найбільша крадіжка за останні п'ять років. Хакери отримали доступ до комп'ютера інженера та зламали Sky Mavis, вкравши кошти у користувачів гри Axie Infinity. Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейну, повідомила, що це найбільший «улов» Північної Кореї за п'ять років цифрових крадіжок.

Інцидент привернув увагу Білого дому. Американські чиновники та експерти з безпеки зазначають, що країна все більше прагне зосередити свої кібератаки на отриманні коштів, одночасно значно підвищуючи свою технічну оснащеність для скоєння великомасштабних крадіжок.