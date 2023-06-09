Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трампу висунуто сім звинувачень у справі про секретні документи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Трампу висунуто сім звинувачень у справі про секретні документи
Трампа вже визнано винним у справі про спробу зґвалтування
фото з відкритих джерел

13 червня Трамп має з’явитись до окружного суду США

Федеральне велике журі висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачення за семи епізодами у справі про неправомірне поводження з понад 100 секретними документами. Про це повідомляє NBC.

Звинувачення пред'явлено у четвер, 8 червня.

За даними джерел видання, вже 13 червня Трамп має з'явитись до окружного суду США. Арешт Трампа під час висунення йому звинувачень 13 червня не очікується, заявив адвокат.

Сам Трамп всі звинувачення відкидає і називає справу «полюванням на відьом». За його словами, він нібито мав право розсекретити дані, що зберігались в тих документах. «Я невинна людина, я не зробив нічого поганого», - заявив Трамп.

Нагадаємо, у серпні 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом «секретно», які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні цього року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

Читайте також: $5 млн компенсації: суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці
Теги: США кримінал Дональд Трамп

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експрезидент США Дональд Трамп
Трамп став об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів
Вчора, 04:55
експрезидент США Дональд Трамп
Суд США повідомив про дату початку кримінального процесу щодо Трампа
24 травня, 02:39
Запис із зізнанням Трампа було зроблено влітку 2021 року
Витік секретних документів Пентагону: журналісти заявили про причетність Трампа
1 червня, 08:36

Політика

Лукашенко знову летить до Путіна
Лукашенко знову летить до Путіна
Трампу висунуто сім звинувачень у справі про секретні документи
Трампу висунуто сім звинувачень у справі про секретні документи
Британія розширила санкції проти Білорусі
Британія розширила санкції проти Білорусі
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України
НАТО пограє м'язами перед Путіним, відправивши до кордонів Росії сотні винищувачів
НАТО пограє м'язами перед Путіним, відправивши до кордонів Росії сотні винищувачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
19K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
15K
Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС
12K
Цивільні та військові. Українці мають вирішити серйозну проблему
11K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
8889
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу

Новини

Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52
Рівень води у Херсонській області відступив на 6 см – ОВА
Сьогодні, 03:23

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту