Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту

У Москві вдають, що «в Багдаді все спокійно», але вже марно…

У підсумкових тижневих програмах на федеральних телеканалах пересічним росіянам вже пояснюють, що «збройний заколот» Пригожина – ватажка (вже колишнього?) ПВК «Вагнер» (ще існуючого?) був «провокацією іноземних спецслужб».

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Пропагандистка з НТВ Ірада Зейналова, слідом за Кисельовим з «России 1», повторила тезу про те, що «загроза країні зникла», але на зраду, яку не можна прощати, закликала «спокійно та системно відповісти».

У той час, коли увесь світ дивився російську комедію у пригожинському шапіто, в Україні тривала трагедія, яку спричинив путінський режим. Окупанти влаштували масований обстріл по Києву, Дніпру, Харкову, Кременчуку. Російська ракета потрапила до столичного 16-поверхового житлового будинку в Солом’янському районі. Є загиблі та поранені. Серед них діти.

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Саме про ці жахливі наслідки путінської кривавої авантюри треба пам’ятати. І їх дійсно не можна пробачати, натомість спокійно та системно (в тому числі й в контексті контрнаступу) на них відповідати.

«Операція західних спецслужб» вдалася

Що стосується самого «збройного заколоту з ножем у спину» (за кремлівською версією) або «маршу справедливості» (за «вагнерівською»), то спочатку все дійсно нагадувало чергову пригожинську смуту в стилі «кота Шрьодінгера»: чи то є вона, чи немає?

Коли ж зрештою стало зрозуміло, що це всерйоз – у Росії почалася справжня паніка. І вже надовго.

«Вагнерівська спецоперація по дешойгузації Росії» одразу була переведена в ранг «заколоту проти особисто Путіна». І це лише підкреслює усю крихкість його так званої жорсткої вертикалі влади. І доводить, що саме Росія (а не Україна, як в цьому намагається переконати Путін) і є failed state.

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Лише один приклад. Вже о сьомій ранку 24 лютого 2022 року (незважаючи на масовані ракетні удари по Києву, загрозу десантування в урядовий квартал і «ударів по центрах прийняття рішень»), Верховна Рада зібралася на екстрене засідання і конституційною більшістю проголосувала за впровадження воєнного стану.

Рівно через 16 місяців, 24 червня 2023 року, на другий день фактичного захоплення російського обласного центру з мільйонним населенням, «безпосереднього центру прийняття рішень» у вигляді штабу Південного військового округу ЗС РФ нелегальним збройним формуванням, і практично безперешкодного маршу на Москву, Державна Дума навіть не ворухнулася. Уся путінська вертикаль вичікувала. У цьому режимі перебували й провідні пропагандисти. Наприклад:

Володимир Соловйов ще до «заколоту» записував спільне відео з Пригожиним, в якому закликав записуватися до «вагнерів» та публікував їхні рекламні ролики. Під час заколоту: видалив пост із анонсом обговорення «провокації Пригожина» та замінив його на День Молоді.

Антон Красовський, який писав «Пригожин, звичайно, – неймовірний красунчик! Так і повинен поводитися командувач!», лише скиглив «Боже, бережи нашу Росію!».

Захар Прилєпін, який підтримував Пригожина, не зробив жодної публічної заяви, обмежившись публікацією вірша Анни Ахматової.

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Маргарита Симоньян, яка буквально захоплювалася «ввічливістю Пригожина»: «Найдивовижніше в ньому – це те, що він прямо винятково ввічлива людина. А хто приніс нам весну? Правильно, ввічливі люди», – так і не зробила в ті години/дні жодної публічної заяви.

Натомість, ось як відреагувала «західна пропаганда, що перебуває під контролем Вашингтону».

«15 місяців тому армія Путіна перебувала на околиці Києва. Зараз російський лідер щосили намагається зберегти контроль у Москві», – пише Financial Times у матеріалі із заголовком «Путін сам створив свій найстрашніший кошмар». У ньому згадуються страхи Путіна перед «кольоровими революціями» та зазначається: «заколот Пригожина підтверджує те, наскільки неправильно для Кремля йде війна в Україні».

The Wall Street Journal наполягає на тому, що «Путін зіштовхнувся з найсерйознішою загрозою з моменту його приходу до влади 2000 року».

Схожий висновок робить The Guardian: «Президентство Путіна ніколи не виглядало таким слабким».

Bloomberg вважає, що «заколот «Вагнера» віщує поразку Росії. Пригожин, швидше за все, програє, але все це є явною ознакою того, що Росія не перемагає в Україні. Вторгнення до неї все більше схоже на таку саму авантюру, як і цей «марш справедливості».

Що ж, якщо виходити з нового російського наративу, що «у Багдаді все спокійно, а заколот ПВК «Вагнер» – це операція західних спецслужб», то насправді, вона вдалася. Путін ніколи не був настільки приниженим.

Що довів «комплімент від шефа»

У Росії наказано вдавати, що цю «західну операцію», яка призвела до чергового «русского бунта бессмысленного и беспощадного», вдалося вгамувати по-західному – через переговори.

Що, мовляв, і довело: «головної загрози для Росії через громадянську війну вдалося уникнути, вона пройшла тест на зрілість тому її єдність непохитна».

Остання публічна поява Євгенія Пригожина у Ростові після заколоту

Символом цієї «єдності та зрілості» стала жалюгідна посмішка Пригожина на цій, можливо, останній, його прижиттєвій фотографії.

Що ми побачили? Танки у ростовському цирку, втілення в життя мему «бомбити Воронеж», збиті літаки та гелікоптери (за добу збройні сили РФ втратили їх більше, ніж за весь травень в Україні), чергових знищених пілотів (яких повбивав, за словами Пригожина, «наш ППОшник-дурень»), судомно розкопані-закопані федеральні траси на шляху до Москви.

І зрештою долю Росії (за офіційною версією) вирішив Лукашенко, якому в самій РФ ледь не в очі відмовляють в будь-якій суб’єктності.

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Про що це свідчить? Про повний провал усієї політики Путіна, який за надуманим приводом спочатку розпочинає так звану «спецоперацію». Потім, замість визнання її провалу, влаштовує війну – вже із техногенними катастрофами на Каховській ГЕС і ядерними погрозами: від брудних бомб до мінування АЕС.

Танк ПВК «Вагнер», який застряг у воротах ростовського цирку, став символом усієї сучасної Росії фото з відкритих джерел

Паралельно озброює приватну зек-армію Пригожина. Коли вона бунтує, кидає на неї іншу приватну армію – кадировську. Добре, що та, перелякана, завбачливо «застряла у заторах» дорогою до Ростова.

А якби ні? Чого хотів досягти таким чином Путін – нової російсько-чеченської війни, але вже на вулицях Ростова? Адже в цій ситуації цілком зрозуміло, на чиєму боці були б місцеві мешканці. І до чого б це зрештою призвело.

Усе це та багато іншого є свідченням того, що Путін просто поплив. Одна його помилка послідовно призводила до інших.

Таким чином, глобальний провал на зовнішньо-політичному фронті переріс для нього вже й у внутрішньополітичний. Путін, який ще недавно кидав виклик США, сьогодні принизливо просить переговорів зі звичайною бандою власних головорізів.

Що це довело:

більш-менш підготовлені збройні формування легко можуть зайняти великі російські міста, а силові структури на оборону – не те що російського народу, а самого Путіна – не вийдуть;

Шойгу та Герасимов (з приводу яких начебто і почалася колотнеча) так і не повели героїчно за собою в Ростові бодай взвод. (Хай би як кумедно це не виглядало, але бодай як генерал Лапін у Бєлгородській області);

так само вони демонстративно не подали у відставку, задля хоча б декларативного «збереження єдності Росії»;

реакція серед інших путінських еліт (проявлена у втечі з Москви на власних «джетах») також була відверто панічна;

менш заможний путінський електорат судомно купував квитки на літаки до закордонних міст, куди їх ще пускають;

останній прошарок звично мовчав. Цим було наказано вважати все «західною спецоперацією»;

але й тут запізно: лише вранці проти Пригожина порушили кримінальну справу, а вже ввечері її закрили. Усе – заради примарної стабільності;

дуже показовий момент: майже всі дисиденти – «хорошие русские» виступили проти пригожинського заколоту й підтримали єдність Росії, нехай і поки що під путінським правлінням.

Так протягом лише двох днів відбулася фактична десакралізація Путіна. І це яскравий підсумок його 16-місячної «деукраїнізації України».

З Сєвєродонецька втікають путінські бригади

А те, що Путін, крім цілком очевидних оргвисновків, закручуватиме гайки (але вже серед «своїх»), цілком очевидно.

Що далі? У публічному полі на тлі рефрену «СВО йде за планом і на звільнених територіях радіють приходу Росії», просуватиметься наратив «24 червня 2023 року в Росії нічого не відбувалося»

Теза 25 червня про «сильну та велику Росію, яка стоїть за Северодонецьком» на тлі пригожинської бронетехніки, що не зустрічала жодного спротиву за пару сотен кілометрів до Москви, має вигляд відвертого сюру. Але наказано вірити.

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Наприклад в те, що Сєвєродонецьк (колись квітуче студентське місто), який нині лежить в купі руїн, де 80% будівель міста зруйновано чи пошкоджено, – відроджується.

Про виживання у залишках міста говорить те, що городянам блокують доступ до мобільного зв’язку та інтернету. Людей, які намагаються додзвонитися рідним, відправляють на «підвал».

У місті зникла електрика, газопостачання та вода. При цьому людям розносять російські платіжки за послуги ЖКГ. І чомусь ще з лютого 2022 року, коли місто не було окуповане.

Сєвєродонецьк оголошений Москвою «вітриною відновлення». За нього відповідає Пермський край. Але всі бригади із РФ, які завозили до Сєвєродонецька для показових ремонтів, вже залишили зруйноване місто. І в цьому весь символізм путінської Росії.

25 червня виповнилося 120 років від дня народження письменника Джорджа Орвелла, який передбачив путінський шизофашизм. У своєму романі «1984» він написав: «Ця війна носить шахрайський характер, тому вона повинна тривати постійно без перемоги. Її головна мета – зберегти існуючий лад, знищуючи не тільки людські життя, а й плоди людської праці, оскільки загальне зростання добробуту загрожує ієрархічному суспільству загибеллю. Війна і голод допомагають тримати людей, які отупіли від злиднів, у світі ілюзій».

Пригожинський танк у російському державному цирку наочно довів усю фейковість та крихкість путінських ілюзій. І вже не на «нових територіях», а й навіть старих, російських.

Дотиснути цей колос на глиняних ногах – справа усього цивілізованого світу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки