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Російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера» – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера» – CNN
Російський генерал мав особистий реєстраційний номер ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, Суровікін був таємним високопоставленим членом приватної військової компанії «Вагнер»

Головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін був таємним високопоставленим членом приватної військової компанії «Вагнер», якою керує Євген Пригожин. Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що російський розслідувальний центр «Досьє» має у своєму розпорядженні документи, які доводять, що у Суровікіна був особистий реєстраційний номер ПВК «Вагнер». Російський генерал є в списку поряд з щонайменше 30 іншими високопоставленими військовими й розвідниками РФ, які також є високопоставленими членами ПВК «Вагнер».

Суровікін не з'являвся на публіці з минулої суботи, коли він опублікував відеозапис, в якому благав Пригожина зупинити заколот. Відтоді його місцеперебування офіційно залишається невідомим.

Сергій Суровікін – заслужений командир повітряно-космічних сил РФ, який отримав прізвисько «Генерал Армагеддон» за свою безжальну тактику бомбардування міст у Сирії. Також воєначальник допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України.

«Вагнер» не відповів на запит CNN. Незрозуміло, що тягне за собою VIP-членство у приватній військовій компанії, зокрема, чи є фінансова вигода.

Відомо, що Суровікін був пов'язаний з групою найманців, але документи викликають питання про близькість високопоставлених російських військових і ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

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Теги: росія ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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