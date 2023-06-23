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Пригожин оголосив військовий переворот у Росії: що відомо?

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пригожин оголосив військовий переворот у Росії: що відомо?
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Ватажок «вагнерівців» заявив, що зло, яке несе військове керівництво Росії, має бути зупинено 

Російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах ПВК «Вагнера», через що було ліквідовано багато найманців. Про це йдеться в заяві засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.

Пригожин вкотре поскаржився, що ПВК «Вагнера» підло обманули і намагалося позбавити можливості окупації територій.

«Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалимо рішення, як відповісти на це злодіяння. Наступний крок за нами», - додав він.

За його словами, зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено. Тому він пообіцяв покарати тих, хто ліквідував його найманців, у тому числі будь-які блокпости та авіацію, які стануть на шляху.

Пригожин додав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу щойно «боягузливо втік з Ростова». За словами засновника ПВК, чиновник не хоче пояснювати, навіщо піднімав гелікоптери для знищення «вагнерівців».

«Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня. Усі, хто хоче – приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством», – додав він.

Відповідь Міноборони РФ

У відомстві країни-агресора заявляють, що «інформація про удар по тилових таборах «вагнерівців» є інформаційною провокацією і не відповідає дійсності».

Також терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) прокоментував заяву Пригожина.

«Якщо це не фейк (це може бути фейк), то почався військовий заколот. Але навіть якщо це фейк – то ситуація з протистоянням МО РФ та Вагнера вже вийшла з-під контролю і потребує негайного втручання президента. Якщо він ще у нас взагалі є...», – заявив він.

Зокрема колишній лідер проросійських сил Донецька так званий «народний губернатор» Донбасу Павло Губарєв зазначив, що в Росії може початися громадянська війна.

«Дуже схоже, що у Росії може розпочатися громадянська війна. Розсудливості в головах боярам Путіна не вистачає. Бережи нас Бог!», – написав Губарєв.

Раніше повідомлялося, що ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин подав заявку до Слідчого Комітету РФ щодо діяльності міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Зокрема терорист звинуватив військову верхівку РФ у геноциді російського народу та вбивстві російських солдатів. 

Теги: міністр чиновник Сергій Шойгу ПВК Вагнера

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