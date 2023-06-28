«Він програє війну в Україні». Байден пояснив, чому ослаб Путін

Білий дім, як і раніше, обережно тлумачить наслідки заколоту Пригожина в Росії

Президент США наголосив, що Путін став ізгоєм в усьому світі

Російський диктатор Володимир Путін став «абсолютно» ослабленим після спроби заколоту голови приватної-військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це заявив президент США Джо Байден, передає CNN.

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Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, чи Путін тепер слабший, Байден сказав: «Важко сказати, але він безумовно програє війну» в Україні та «він програє війну вдома». Путін зараз є «ізгоєм у всьому світі», додав Байден.

Зазначимо, що на сьогоднішній день це був найкатегоричніший коментар Байдена про те, як заколот глави «вагнерівців» вплинув на авторитет російського диктатора. Раніше Байден і його команда обережно коментували події, побоюючись надати Путіну привід для заяв про західну змову з метою його повалення.

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Нагадаємо, що 26 червня президент США Байден уперше прокоментував заколот в Росії. За його словами, США не причетні до бунту найманців. Байден доручив своїй команді національної безпеки щогодини інформувати його про ситуацію й готуватися до різних сценаріїв. До яких саме – він не уточнив.

Раніше повідомлялося. що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.