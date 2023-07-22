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Росія перемістила частину ядерної зброї до Білорусі: розвідка США підтвердила

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія перемістила частину ядерної зброї до Білорусі: розвідка США підтвердила
РФ має приблизно 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема приблизно 1 900 одиниць тактичної ядерної зброї
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ризик ядерного інциденту не збільшиться, оскільки боєголовки будуть зберігатися на складах, а не на кордоні

У Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі. Про це заявили високопосадовці розвідки, цитує CNN.

За даними Федерації американських учених, Росія має приблизно 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема приблизно 1 900 одиниць тактичної ядерної зброї.

Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити до Білорусі. Офіційні посадовці США та Заходу публічно не підтвердили факт передання будь-якої зброї до Білорусі.

Але високопоставлені чиновники з розвідки сказали невеликій групі репортерів, що аналітики «не мають підстав сумніватися» у твердженнях Путіна, а також немає підстав сумніватися, що «вони досягли певного успіху» в передачі зброї.

Чиновники не стали розкривати деталі, чому вони так вважають. Натомість визнали, що розвідувальній спільноті США важко відстежити переміщення ядерної зброї навіть за допомогою супутникових знімків.

Чиновники з розвідки заявили, що не вірять, що Лукашенко матиме контроль над арсеналом ядерної зброї. Мовляв, він, швидше за все, буде повністю контролюватися Росією.

Представники розвідуправління також уточнили, що вони не вірять, що переміщення зброї до Білорусі збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки боєголовки будуть зберігатися на складах, а не на кордоні.

Зауважимо, у червні українська розвідка повідомила, що поки РФ не передала Білорусі жодної ядерної боєголовки. Але процес можливого переміщення вже відбувається.

До того ж у липні представники США та Заходу повідомили CNN, що, схоже, Білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Однак інші джерела повідомили виданню, що в Білорусі є різні об’єкти радянської епохи, де можливо розмістити частину зброї.

До слова, ще влітку 2022 року Путін заявив, що Росія передасть Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М», які, зокрема, можуть мати ядерні боєголовки. Також диктатор пообіцяв модернізувати білоруські літаки Су-25, щоб ті теж могли містити ядерні ракети.

У грудні на переговорах у Мінську Путін і Лукашенко домовилися про подальшу військову співпрацю. Лукашенко оголосив, що Росія передала Білорусі комплекс С-400, «Іскандер» і літаки зі «специфічними» боєприпасами. За його словами, ракетні комплекси від країни-агресорки вже поставили на бойове чергування. А 25 березня Путін заявив, що вже 1 липня в Білорусі мають закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї.

Крім того, Лукашенко розповів, нібито західні країни намагаються втягнути Білорусь у війну й саме тому країні потрібна ядерна зброя. Водночас він запевнив, що не намагається будь-кого залякувати чи шантажувати.

Як відомо, Україна закликала міжнародну спільноту протидіяти РФ. НАТО розкритикувало наміри Росії, але зазначило, що наразі не бачить жодних змін у ядерній позиції країни-агресорки. У Євросоюзі пообіцяли відповісти на такий крок Росії новими санкціями.

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Теги: Білорусь розвідка росія путін ядерна зброя

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