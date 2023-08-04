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Путін затягуватиме війну як мінімум до американських виборів – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін затягуватиме війну як мінімум до американських виборів – CNN
Путін намагається протриматися до виборів президента США 2024 року
фото з відкритих джерел

У Вашингтоні вважають, що Путін розраховує на перемогу Дональда Трампа чи іншого кандидата від республіканців

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну як мінімум до осені 2024 року. Він розраховує, що поразка Джо Байдена на президентських виборах у США вплине на позицію Вашингтона щодо України. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних американських чиновників.

Так, один американський політик заявив на умовах анонімності, що у них немає сумнівів у тому, що Путін намагається протриматися до виборів 2024 року. Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що це очевидний факт як для США, так і для України та Європи.

За даними журналістів, у Вашингтоні вважають, що Путін розраховує на перемогу Дональда Трампа чи іншого кандидата від республіканців і сподівається, що США у такому разі відмовляться від підтримки України або скоротять обсяги військової допомоги.

«Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. Тому, хоча ми не бачили нічого в публічному вигляді щодо цього, я вважаю, що саме так всі і думають», – сказало джерело.

Водночас західні союзники сподіваються, що успіхи українського контрнаступу сплутають російському диктатору плани та суттєво вплинуть на його військову стратегію.

Зокрема, нещодавно експрезидент США та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Україні, можливо, доведеться віддати частину території для припинення війни.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про розширення призовного віку на три роки. З 2024 року він становитиме 18-30 років замість нинішніх 18-27-ми. Спочатку міністр оборони Сергій Шойгу пропонував підвищити обидві межі призовного віку до 21-30 років, але згодом у проєкт внесли поправки.

До слова, у липні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав низку секретних указів. Така кількість секретних документів може бути пов'язана зі збільшенням числа окупантів та загиблих внаслідок контрнаступу Збройних сил України, які можуть бути відзначені державними нагородами посмертно.

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Теги: путін вибори у США Дональд Трамп війна

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