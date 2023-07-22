Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна

Вагнерівці – не альтруїсти, вони не воюють аби воювати

Путіну було потрібно прибрати проблему з очей геть, роззброїти і викинути «Вагнер» із Росії. Зроблено

Бачу купу чергової конспірології з приводу «Вагнера» в Білорусі.

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Вагнерівці – не альтруїсти, вони не воюють аби воювати. Це найманці, люди, які заробляють гроші зі зброєю в руках. Але Путін їх зняв з утримання, а в Лукашенка грошей на повне забезпечення немає.

Тому зараз усе виглядає так, що в Білорусі у вагнерівців буде нова база замість старої в Краснодарському краї. У Білорусі вони відпочиватимуть, тренуватимуться і в рахунок «оренди» тренуватимуть якихось білорусів.

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А гроші вони зароблятимуть в Африці і може якихось інших гарячих точках.

Перш ніж висувати теорії, завжди потрібно продумати, як це буде працювати, як стануть поєднуватися інтереси учасників тощо.

Путіну було потрібно прибрати проблему з очей геть, роззброїти і викинути «Вагнер» із Росії. Зроблено.

Лукашенку – виступити великим примирителем, а як бонус отримати військову страховку під боком. Зроблено.

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Пригожину і Ко – вийти сухими з води, зберегти закордонний «бізнес» і отримати «офшорну» базу. Теж зроблено.

Ось і вся історія. Поки інтереси сторін не зміняться або не будуть порушені, якось так воно і буде.