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Загроза для Путіна. Данілов розповів про «вагнерівців» у Білорусі та їх напад на Польщу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загроза для Путіна. Данілов розповів про «вагнерівців» у Білорусі та їх напад на Польщу
Зараз частина найманців бере участь у тренуванні білоруської армії, відбувається накопичення сил
фото з відкритих джерел

«Путін і Лукашенко переслідують своїх сусідів, намагаючись брязкати зброєю»

ПВК «Вагнер» у Білорусі становить загрозу для президента Росії Володимира Путіна, тож диктатор стурбований. До того ж гостро постало питання, чи підуть найманці на Польщу. Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів у інтервʼю «24 каналу».

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу. Данілов переконаний, що передовсім це продовження того шантажу, який вчиняє Росія щодо всього світу. У цьому випадку Лукашенко є просто спільником.

«Чи піде ПВК «Вагнер», розташована на території Білорусі, на країну-члена НАТО, мені складно сказати. Це було б схоже на божевілля, адже в такому разі можна буде застосувати п'яту статтю статуту НАТО, і тоді питання Білорусі, Росії та всіх угруповань, які там є, може закінчитися, не почавшись. Путін і Лукашенко переслідують своїх сусідів, намагаючись брязкати зброєю. Варто стежити за розвитком цих подій, але я не впевнений, що вони приймуть таке рішення», – зазначив секретар РНБО.

Він вважає, що перебування «вагнерівців» на території Білорусі турбує не лише українців, а й Путіна. Президент країни-агресорки не розуміє, що відбувалося під час «маршу на Москву», коли весь світ побачив повну неспроможність Росії приймати виклики, наявні всередині їхньої країни.

«Ще минулої весни я говорив, що російська агресія завершиться протистоянням бандитських угруповань із важкою технікою всередині Садового кільця Москви. Вони з'ясовуватимуть, хто стане наступником Путіна, і ми ще побачимо це найближчим часом», – заінтригував Данілов.

Він не виключає, що Лукашенко може шантажувати Путіна, використовуючи найманців. Варто мати на увазі, що після походу Євгенія Пригожина ситуація в російській армії, яка й до того не була міцною, стала абсолютно розбалансованою.

«Пригожин спільно зі своїми терористами вбив 39 російських військових під час цього маршу й не поніс за це жодної відповідальності. Ба більше, після цього він навіть зустрічався з Путіним. Це повний театр абсурду.

Тому «вагнерівці», які перебувають на території Білорусі, можуть становити загрозу і для Путіна. Не виключаю, що саме це питання Лукашенко і Путін обговорювали на своїй зустрічі. Однак також це може бути певним викликом для України, бо остаточна мета перебування ПВК «Вагнер» на території Білорусі поки що невідома», – сказав секретар РНБО.

Зараз частина найманців бере участь у тренуванні білоруської армії. Відбувається накопичення сил. Українська влада та відповідні органи дуже уважно слідкують за цим питанням, зокрема й розвідка, яка щодня доповідає президенту. Тож це питання перебуває на контролі.

Данілов додав, що «вагнерівці» займалися тероризмом не лише на території нашої країни, але й на території Африки та інших містах світу: «На жаль, світова спільнота свого часу проґавила момент, коли десять років тому вони з'явилися. Їх треба було вже тоді прирівнювати до терористичної інституції на кшталт Аль-Каїди, ІДІЛу чи інших угруповань, які визнані терористичними у всьому цивілізованому світі. Саме так треба було вчиняти. Зараз це може бути як внутрішній виклик для Росії, так і виклики для здійснення тих чи інших терористичних актів на території будь-якої країни з урахуванням їхнього досвіду».

Нагадаємо, на зустрічі з російським диктатором Путіним у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу.

До слова, реакція поляків у мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало з них сприйняли ці слова за чисту монету.

Як відомо, глава міноборони Польщі готовий дати відсіч провокаціям зі боку режиму Путіна та Лукашенка – Польща готується захищати Сувальський коридор

США заявили, що у разі реальної загрози Сполучені Штати захищатимуть територію Польщі, яка є країною НАТО.

Зауважимо, у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

Раніше повідомлялося, що «вагнерівців» у Білорусі очолив уродженець України. Керівником найманців став 47-річний Сергій Чубко із позивним Піонер, який народився і провів дитинство у Чернівцях. 

Напередодні за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформували, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Інші ж поїхали разом із Пригожиним до Білорусі.

Читайте також: Аналітики ISW пояснили, як Лукашенко хоче використати «Вагнер»
Теги: Білорусь росія Польща Олександр Лукашенко путін Олексій Данілов ПВК Вагнера ПВК «Вагнер»

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