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Журналіст The New York Times провів місяць у Росії та описав її однією промовистою фразою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Журналіст The New York Times провів місяць у Росії та описав її однією промовистою фразою
Для Путіна війна набула більш масштабного характеру, ставши кульмінацією цивілізаційної війни проти Заходу
фото: ТСН

Журналіст The New York Times побачив країну «невпевнену у своєму призначенні»

Журналіст The New York Times Роджер Коен написав величезний репортаж про те, що зараз відбувається у Росії. Американець провів місяць у Росії, зустрічаючись із прихильниками та противниками війни. Кореспондент відвідав Білгородську область, Москву та Улан-Уде. Він спробував розібратися, які настрої панують у країні-агресорі після 17 місяців війни. 

Журналіст The New York Times пише, що, проїхавши від Сибіру до Бєлгорода, він побачив країну, «невпевнену у своєму призначенні», що розривається між «славними міфами», які відтворює Володимир Путін, та «повсякденною боротьбою». «У дорозі я зіткнувся зі страхом і палкою войовничістю, а також із упертим терпінням, необхідним для того, щоб пережити довгу війну. Я також чув голоси, що сумніваються поряд з кількома висловлюваннями відвертої незгоди, особливо від молоді», – зазначає Коен. 

Що думають росіяни про війну? 

Американець поговорив із директоркою готелю в Улан-Уде Юлією Роликовою. Вона розповіла, що її колишній чоловік хотів піти на війну, але вона переконала цього не робити. «Він стверджував, що це був його обов'язок. Я сказала: «Ні, у тебе є восьмирічна дочка, і набагато важливіший обов'язок – бути для неї батьком», – каже Роликова і додає, що «там, в Україні, люди вмирають ні за що». На її думку, гроші – головна причина, через яку люди йдуть воювати. «Контракти, які пропонують добровольці, божевільні за нашими мірками», – сказала мешканка Улан-Уде. Партнера найкращої подруги Роликової було вбито в Україні в лютому, залишивши її з двома маленькими дітьми. Зведений брат жінки виїхав до Грузії. Як пише видання, дідусь Роликової був із Донецької області.

В Улан-Уде Роджер Коен поговорив із економістом Олександром Васильєвим, який збирається повернутися на фронт, підписавши контракт із Міноборони. У грудні минулого року українським снарядом убило його близького друга неподалік Соледара, а сам Васильєв через кілька днів отримав поранення. «Звичайно, гроші – це добре, але це не є головною причиною для того, щоб повернутися. Я борюся з почуття обов'язку перед Батьківщиною. Наші діди пройшли весь шлях до Берліна у 1945 році, щоб переконатися, що у нас по сусідству немає ворожої країни. Ми не дозволимо Америці зробити це», – каже Васильєв.

Більш радикальної думки дотримується Микола Вородніков, який ремонтує позашляховики та вантажівки для відправлення на фронт. Він брав участь у боях під Маріуполем і отримав там тяжке поранення. У розмові з американьким журналістом він повторює методичку Кремля про те, що територія України завжди належала Росії, а Росія та Україна – «одне ціле». На його думку, Путіна було послано Росії богом. 

Кульмінаційний момент війни

У своєму репортажі Коен зазначає, що західні санкції, ймовірно, мали незначний вплив на життя Москви, якщо не брати до уваги зникнення деяких іноземних брендів. Він пише, що метро у російській столиці «бездоганно чисте», ресторани переповнені, люди оплачують покупки безконтактними платежами з телефону, а інтернет працює бездоганно, як і по всій Росії. Про війну в Україні свідчать лише на рекламних щити, які закликають на службу до армії, зазначає журналіст. 

На відміну від Сталіна, чиї портрети були усюди, Путін «править із тіні», пише журналіст. Але, як вважає Коен, влада Путіна дотягується всім, а страх змушує людей знижувати голос, перед тим, як вимовити слово «війна».

«Ми – задушене суспільство. Росія перетворилася на вежу мовчання», – каже Коену головний редактор «Нової газети», нобелівський лауреат Дмитро Муратов. Він також зазначає, що зараз для російської держави «смерть важливіша за життя». На думку Муратова, ніхто не знає, що насправді вважає країна, відомо тільки, що старше покоління вірить у Путіна.

Журналіст пише, що з початку війни з Росії поїхало до мільйона людей – «найкращих та яскравих». Це молоді росіяни, які, за словами Муратова, не хотіли вбивати чи бути вбитими.

У Білгородській області Коен поговорив із 19-річним Іллею Костюковим. Минулого року Костюкова виключили з інституту за антивоєнну позицію. Тепер він допомагає росіянам, які не хочуть потрапити на фронт чи хочуть покинути його. На думку Коена, у Росії ховається «гострий конфлікт поколінь». Невідомо, коли він «прорветься», але здається можливим, що якось це станеться, зазначає він. 

На думку Коена, для Путіна війна набула «більш масштабного характеру, ставши кульмінацією цивілізаційної війни проти Заходу». Журналіст також зазначає, що антизахідна риторика стала частиною державної ідеології, що зароджується, заснованої на православ'ї, вітчизні, сім'ї та  «пріоритеті духовного над матеріальним» . Цю ідеологію та війну в Україні Путін використовуватиме напередодні президентських виборів 2024 року. 

По дорозі з озера Байкал до Улан-Уде Коен побував біля кількох кладовищ. За його словами, при кожному відвідуванні кладовищ за 50 метрів від нього зупинялася машина зі співробітниками ФСБ. Він називає це «ввічливим нагадуванням».

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Теги: росія росіяни поранення влада журналіст добровольці смерть гроші путін війна Міноборони санкції конфлікт

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