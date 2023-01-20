Стало відомо, яку суму ООН надасть Україні на розмінування територій

Миколаївщина є одним з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами серед нещодавно деокупованих територій України

Організація об’єднаних націй планує виділити близько $4 млн на розмінування Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Кошти направлять на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів для керування ними.

«Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами (ВНП) територій Миколаївщини. На сьогодні цей регіон є одним з найбільш забруднених ВНП серед нещодавно деокупованих територій України», – наголосили в Мінреінтеграції.

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В міністерстві заявили, що наразі загальна площа забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами в області складає майже 2614 тис. кв. км.

Раніше МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України.