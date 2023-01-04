На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк

Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків

Сергій Гоцуляк був підполковником служби цивільного захисту

У середу, 4 січня, під час розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківщини внаслідок детонації боєприпасу загинув рятувальник з Тернопільщини Сергій Гоцуляк. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк», – йдеться у повідомленні.

Сергій Гоцуляк був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Йому було 42 роки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 18 грудня у Чугуївському районі на міні підірвався рятувальник.

Також 25 грудня під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.