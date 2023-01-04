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На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк

Альона Боженко
glavcom.ua
На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк
Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків
фото: ДСНС

Сергій Гоцуляк був підполковником служби цивільного захисту

У середу, 4 січня, під час розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківщини внаслідок детонації боєприпасу загинув рятувальник з Тернопільщини Сергій Гоцуляк. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

«4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк», – йдеться у повідомленні.

Сергій Гоцуляк був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Йому було 42 роки.

Нагадаємо, 18 грудня у Чугуївському районі на міні підірвався рятувальник.

Також 25 грудня під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

 

 

Теги: розмінування ДСНС

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