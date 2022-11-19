Стало відомо, яку техніку Естонія найближчим часом відправить в Україну

Західні країни продовжують підтримувати Україну під час війни з РФ

Естонія готується нам відправити 27 міських автобусів і 13 електрогенераторів. Про це повідомляє місцевий портал ERR.

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Повідомляючи в суботу про відправлення автобусів в Україну, міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що на додачу до військової та політичної підтримки Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, незважаючи на війну.

МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги.

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Раніше євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури.

Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Раніше Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

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