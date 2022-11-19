За добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів: свіжі дані Генштабу

Загарбницькі війська втратили ще понад півтора десятка одиниць техніки

За минулу добу, 18 листопада, українські захисники ліквідували близько 420 російських окупантів, усього від початку війни знищено приблизно 83880 загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали:

танків ‒ 2885 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од.,

артилерійських систем – 1867 (+2) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

гелікоптерів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0) од.,

крилатих ракет ‒ 480 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од.,

спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

На Кінбурнській косі (Миколаївська область) українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів.