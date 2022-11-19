Головна Новини
search button user button menu button

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Прес-конференція групи депутатів Європейського парламенту у Києві
фото: Guildhall

Політики зазначили, що удари РФ по об'єктах української критичної інфраструктури є глобальним викликом

18 листопада в інформаційному агентстві Guildhall відбулася прес-конференція групи депутатів Європейського парламенту та депутатів національних парламентів Німеччини та Фінляндії щодо участі ЄС та зазначених держав у відновленні української енергетичної інфраструктури.

У прес-конференції взяли участь депутат Бундестагу від «Зелених» Антон Хофрайтер, депутат парламенту Фінляндії Софія Вірта, депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський та депутат Європейського парламенту від Швеції Якоп Далунде.

Парламентарі та євродепути зазначили, що удари РФ по об'єктах української критичної інфраструктури є глобальним викликом, який потребує глобальної відповіді міжнародної спільноти та запевнили у виробленні підходу та участі країн Європи у відновленні та подальшому захисті енергетичної інфраструктури України.

Крім того, депутат німецького Бундестагу Антон Хофрайтер та депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський наголосили на необхідності збільшення військової допомоги Україні для звільнення окупованих територій.

Учасники заявили про важливість притягнення до кримінальної та фінансової відповідальності за агресію проти України керівництва Російської Федерації та роботу міжнародного співтовариства над цим питанням.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ виступив із закликом до світової спільноти розглядати атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни як частину російського геноциду українського народу.

Із заявами про те, що удари дії Росії, удари по об'єктах критичної інфраструктури є військовими злочинами, геноцидом українського народу і можуть призвести до смертей тисяч людей, також виступили також політики в інших світових державах та депутати Європейського парламенту.

Так, французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар заявив, що удари російської армії по об'єктах української критичної інфраструктури є військовими злочинами. За його словами, міжнародному співтовариству варто направити своїх представників для збирання доказів таких військових злочинів та передачі їх до Міжнародного кримінального суду.

Член Палати Представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл наголосив, що удари Збройних Сил Росії по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури  є військовими злочинами, які можуть призвести до смертей тисяч людей та геноциду українців.

Депутат парламенту Чехії, член комітету з питань економіки Томаш Мюллер заявив, що удари армії РФ по об'єктах критичної інфраструктури України є військовими злочинами та формою геноциду українського народу.

Так, віце-спікер Сейму Литовської республіки Паулюс Саударгас заявив, що удари Росії по об'єктах української критичної інфраструктури є військовими злочинами та геноцидом українського народу. Відповіддю на такі дії Кремля мають стати поставки необхідних систем ППО, систем протиракетної оборони та озброєнь для протидії безпілотникам. 

У свою чергу, представник Німеччини в Європейському парламенті Ніклас Гербст заявив, що удари росіян по критичній інфраструктурі в Україні спрямовані проти цивільного населення і є актами геноциду. За його словами, одна з цілей Кремля в Україні – знищення українців як нації, що і з технічного, і з правового погляду є геноцидом.

Теги: депутат Європарламент енергетика інфраструктура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота у Верховній Раді не зупиняється
Депутатам Верховної Ради України дружнє послання
17 листопада, 11:16
Зеленський: «Енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя»
Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 20:11
Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною
Українська енергетична компанія здійснила тестову поставку електрики зі Словаччини: деталі
Сьогодні, 18:42

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
424K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
176K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
84K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
80K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
68K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
66K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Сьогодні, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту