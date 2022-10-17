Авіакатастрофа в Єйську: з'явилося відео з пілотом, що катапультувався

У Мережі з'явилися кадри з пілотом літака, що впав у Єйську

Один з пілотів, які катапультувалися, лежав на асфальті недалеко від багатоповерхівки, що горіла

У соцмережах з'явився відеозапис очевидця авіакатастрофи у Єйську, де впав Су-34 та підпалив житлову багатоповерхівку.

На кадрах видно, що один з пілотів, які катапультувалися, лежить на асфальті недалеко від багатоповерхівки, що горить. Пілот у свідомості, але не може самостійно встати та відчепити парашут. Люди на вулиці запитують, чим допомогти і як відстібається кріплення парашута.

Дівчина, яка схилилася над льотчиком, також запитує: «Збили, так?» Пілот відповідає: «Ні».

Міноборони РФ раніше заявило, що винищувач-бомбардувальник здійснював навчально-тренувальний політ і при наборі висоти спалахнув один із двигунів. Після падіння літака відбулося загоряння палива, також заявили у відомстві.

Очевидці повідомляли, що пожежа охопила всі квартири одного під'їзду з одного боку будинку з 1 по 9 поверхи. Також свідки чули численні вибухи після падіння літака, припускаючи, що детонували снаряди на борту.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до чотирьох, шестеро в списку зниклих безвісти, постраждали 25 людей.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.