Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні

Попри категоричні заяви президента США Джо Байдена, остаточне рішення щодо літаків ще не прийнято

Захід може розпочати передачу винищувачів F-16 Україні, оскільки остаточної відмови від надання такої допомоги немає. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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На його думку, країни Заходу вже надали Україні достатню кількість техніки, включно з танками, бойовими машинами та ракетною артилерією для деокупації території.

Генсек зазначив, що зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території.

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Водночас він не виключив передачу Україні американських винищувачів F-16, незважаючи на відмову від таких постачань президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що ніяких рішень щодо F-16 наразі не прийнято.

«Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей», – зауважив він.

Нагадаємо, що військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навички українських пілотів для потенційного навчання на винищувачах F-16.

До слова, представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16.

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Водночас президент США Джо Байден зараз виключає можливість відправлення передових американських літаків.