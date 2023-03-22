Головна Світ Політика
search button user button menu button

Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні
Винищувач F-16
фото: defence-ua.com

Попри категоричні заяви президента США Джо Байдена, остаточне рішення щодо літаків ще не прийнято

Захід може розпочати передачу винищувачів F-16 Україні, оскільки остаточної відмови від надання такої допомоги немає. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На його думку, країни Заходу вже надали Україні достатню кількість техніки, включно з танками, бойовими машинами та ракетною артилерією для деокупації території.

Генсек зазначив, що зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території.

Водночас він не виключив передачу Україні американських винищувачів F-16, незважаючи на відмову від таких постачань президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що ніяких рішень щодо F-16 наразі не прийнято.

«Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей», – зауважив він.

Нагадаємо, що військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навички українських пілотів для потенційного навчання на винищувачах F-16

До слова, представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16.

Водночас президент США Джо Байден зараз виключає можливість відправлення передових американських літаків.

Читайте також: Чи постачатимуть США винищувачі Україні: Салліван розкрив подробиці

 

 

Теги: винищувач допомога ЗСУ озброєння Єнс Столтенберг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
Вчора, 01:26
Андрій Єрмак
Єрмак зателефонував радникові Байдена: про що говорили
Вчора, 02:04
ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
Вчора, 04:25

Політика

Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран
Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран
Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні
Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні
Парад на 9 травня: Путін показав, чим залякуватиме
Парад на 9 травня: Путін показав, чим залякуватиме
Росія зміцнює оборону на Курильських островах – Reuters
Росія зміцнює оборону на Курильських островах – Reuters
Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною
Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною
Посол Німеччини повідомила, що буде з Путіним, якщо він навідається у ФРН
Посол Німеччини повідомила, що буде з Путіним, якщо він навідається у ФРН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Росію сколихнув сильний землетрус
19K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
13K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9026
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)
8727
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)
7087
22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту