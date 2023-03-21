ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці

Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року

Міністри оборони країн-членів Європейського союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за відправлену Україні військову техніку та боєприпаси, на 3,5 млрд євро. Про це за підсумками засідання Ради ЄС учора, 20 березня, заявив голова дипломатії об’єднання Жозеп Боррель, передає «Європейська правда».

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Дипломат нагадав, що Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в індустрії.

«За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число», – зазначив Боррель.

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За його словами, Рада погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності фонду на 3,5 млрд євро.

Він уточнив, що йдеться саме про розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, однак рішення наразі ухвалене не було.

Нагадаємо, що 20 березня міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України.

До слова, Польща не підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, однак обіцяє зробити це найближчими днями.