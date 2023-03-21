Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
фото: Інтерфакс

Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року

Міністри оборони країн-членів Європейського союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за відправлену Україні військову техніку та боєприпаси, на 3,5 млрд євро. Про це за підсумками засідання Ради ЄС учора, 20 березня, заявив голова дипломатії об’єднання Жозеп Боррель, передає «Європейська правда».

Дипломат нагадав, що Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в індустрії.

«За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число», – зазначив Боррель.

За його словами, Рада погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності фонду на 3,5 млрд євро.

Він уточнив, що йдеться саме про розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, однак рішення наразі ухвалене не було. 

Нагадаємо, що 20 березня міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України.

До слова, Польща не підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, однак обіцяє зробити це найближчими днями.

Теги: зброя фінансування боєприпаси Європейський союз допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маломуж переконаний, що ситуація у плануванні стратегічних наступальних операцій буде системно змінюватися в найближчі місяці
Ексглава розвідки спрогнозував, коли змінитися ситуація на фронті
19 березня, 17:34
Українці дали гідну відсіч окупантам
Ситуація на фронті. Все навіть краще, ніж можна було очікувати
17 березня, 11:55
Президент Сербії висловився щодо торгівлі зброєю
Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю
16 березня, 22:17

Політика

ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
ЄС розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України: подробиці
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн: деталі
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн: деталі
Чи постачає Китай зброю Росії? Дані української розвідки
Чи постачає Китай зброю Росії? Дані української розвідки
Єрмак зателефонував радникові Байдена: про що говорили
Єрмак зателефонував радникові Байдена: про що говорили
Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
Чи справжній Путін відвідав Маріуполь? Розвідка вказала на деталі
Чи справжній Путін відвідав Маріуполь? Розвідка вказала на деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
23K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
17K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
16K
У Криму вибухи та стрілянина
14K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту