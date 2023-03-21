Єрмак зателефонував радникові Байдена: про що говорили

Зокрема, йшлося про важливість якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів

У межах постійного діалогу з союзниками глава Офісу президента Андрій Єрмак учора, 20 березня, поспілкувався телефоном із радником президента США із питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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«Поінформував про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках Донецької області. Акцентував на важливості якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів і подякував за черговий пакет допомоги», – звітував очільник Офісу президента.

Також Єрмак зазначив, що подякував усьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінно міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористкою, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

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Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що плани РФ по окупації Бахмута провалюються.

До слова, Сполучені Штати Америки 20 березня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн.