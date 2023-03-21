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Єрмак зателефонував радникові Байдена: про що говорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єрмак зателефонував радникові Байдена: про що говорили
Андрій Єрмак
фото: Офіс президента України

Зокрема, йшлося про важливість якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів

У межах постійного діалогу з союзниками глава Офісу президента Андрій Єрмак учора, 20 березня, поспілкувався телефоном із радником президента США із питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

«Поінформував про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках Донецької області. Акцентував на важливості якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів і подякував за черговий пакет допомоги», – звітував очільник Офісу президента.

Також Єрмак зазначив, що подякував усьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінно міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористкою, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що плани РФ по окупації Бахмута провалюються.

До слова, Сполучені Штати Америки 20 березня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн

Теги: США озброєння Андрій Єрмак Офіс президента

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