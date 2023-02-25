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Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Президент США Джо Байден
фото: AP / Jacquelyn Martin

Глава Білого дому вважає, що ЗСУ зараз не потребуть літаків

Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово публічно закликав західних партнерів передати винищувачі нашим військовим, президент США Джо Байден зараз виключає можливість відправлення передових американських літаків. Про це він сказав в інтерв’ю для телеканалу ABC News.

Ведучий запитав, чи не думає глава Білого дому, що Зеленському зараз потрібні F-16, на що той відповів: «Ні, F-16 йому зараз не потрібні».

«Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS», – заявив Байден.

Водночас він наголосив, що США передають Україні те, що потрібно, аби забезпечити можливість успіху ЗСУ навесні, влітку та на початку осені.

Відповідаючи на запитання, чи означає це , що відправки літаків не буде «ніколи», Байден сказав, що немає способу точно знати, що саме знадобиться українській обороні в майбутньому.

«Зараз, на думку наших військових, немає достатніх підстав для того, щоб надавати F16», – додав американський лідер.

Нагадаємо, що Данія може надати Україні винищувачі. Таку заяву зробив виконувач обов'язків міністра оборони Троєлс Лунд Поульсен.

До слова, ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі. Також Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні

24 лютого стало відомо, що Велика Британія готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, зі свого боку, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі. Наразі країна працює над поповненням запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання.

Теги: США Україна винищувач

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