Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України

Рішення країни пояснюється завершенням внутрішніх процедур

Учора, 20 березня, Польща не підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС. Однак крана обіцяє зробити це найближчими днями. Про це повідомляє RMF24.

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Польські дипломати запевняють, що це пов’язано з завершенням внутрішніх процедур у країні. Щоправда, про що саме йдеться, вони не вказали.

Про наміри інших країн приєднатися до угоди після завершення національних процедур йдеться в повідомленні Європейського оборонного агентства, яке розповідає деталі проєкту.

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Як стверджують польські дипломати, Польща підпише документ найближчими днями і буде одним із трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже, поряд із Францією та Німеччиною, Польща є одним із найбільших виробників боєприпасів, необхідних Україні.

Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед ними два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проєкт із закупівлі різних типів боєприпасів.

Угоду наразі підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Нагадаємо, що 20 березня міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України.