Представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Майкл Маккол підтримує передачу Україні всього необхідного озброєння

Конгрес продовжить тиснутиме на адміністрацію президента Джо Байдена щодо передачі винищувачів F-16 Україні. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю ABC News.

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Маккол підтримує передачу Україні всього необхідного озброєння. Він сподівається, що Республіканська та Демократична партії зможуть вплинути на Білий дім, щоб той погодився передати Україні ракети великої дальності та F-16 в очікуванні наступу окупантів. На думку Маккола, це озброєння може з'явитися в Україні у «вирішальний та поворотний» момент конфлікту.

«Коли ми даємо їм те, що вони справді можуть використовувати і про що просити, вони виграють. Коли ми повільно йдемо і уповільнюємо цю справу, вона затягується, а це саме те, чого хоче Путін», — пояснив він.

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Маккол також прокоментував, як на законодавчому рівні можна змусити Байдена передати це озброєння. За його словами, в законопроектах про асигнування (максимальні обсяги бюджетних коштів, що виділяються) будуть прописані пріоритети систем озброєнь.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зараз виключає можливість відправлення передових американських літаків.