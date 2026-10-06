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The Guardian: Підсанкційні танкери постачають пальне з Південної Кореї до РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Guardian: Підсанкційні танкери постачають пальне з Південної Кореї до РФ
Південна Корея стала одним із головних джерел пального для Росії
фото згенеровано за допомогою ШІ

Продажі південнокорейського пального різко зросли, коли нафтопереробна галузь РФ зазнала важких втрат через атаки України

Розслідування видання The Guardian, базоване на аналізі портових записів та даних відстеження суден, викрило факти масованих постачань південнокорейського пального до Росії за участю підсанкційних танкерів. Про це пише «Главком».

У липні та серпні з портів Південної Кореї на російський Далекий Схід було відправлено понад 176 тис. тонн нафтопродуктів (переважно дизельного пального) за допомогою семи танкерів, які здійснили 14 рейсів. Три з цих суден перебувають під прямими санкціями Великої Британії та ЄС, а одне з них – під санкціями Австралії.

Продажі південнокорейського пального різко зросли саме тоді, коли російська нафтопереробна галузь зазнала важких втрат через систематичні удари українських безпілотників. За даними МЕА, у червні обсяги переробки на російських НПЗ впали до найнижчого рівня за понад 20 років, а виробництво дизелю скоротилося майже на 30%.

Для забезпечення воєнної машини Москва вдалася до рекордної закупівлі пального морем: у серпні РФ імпортувала 368 тис. тонн нафтопродуктів (усемирове зростання проти липня), з яких 31% (112 тис. тонн) припав саме на Південну Корею. Серед покупців опинилися підсанкційні державні гіганти «Роснєфть» та ННК.

Для приховування кінцевого пункту призначення та оминання портових терміналів танкери вдавалися до маніпуляцій. Танкер Layla перевіз 57 тис. тонн дизелю з порту Ульсан до Владивостока, вказуючи під час одного з рейсів хибну точку призначення в Японії. Аналогічно вчинив підсанкційний танкер Astoria під російським прапором. Інше підсанкційне судно, Chongchon, взагалі завантажило близько 26 тис. тонн пального прямо в морі шляхом перевалки з танкера Celeste I на якірній стоянці біля порту Йосу, заявивши курс на Сінгапур, але фактично рушивши до Владивостока.

Аналітики Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) наголошують, що такі операції підривають санкційний режим та публічну позицію Сеула щодо підтримки України. Хоча торгівля не порушує внутрішнє законодавство Південної Кореї, чий експортний контроль зосереджений на обладнанні та електроніці, ситуація загрожує перетворити країну на «слабку ланку» в західній коаліції.

Це також відбувається на тлі дипломатичного напруження між Сеулом та Києвом через суперечку щодо висвітлення передачі двох північнокорейських військовополонених. МЗС Південної Кореї у відповідь на запит журналістів заявило про суворий контроль експортних обмежень, утримавшись від прямих коментарів щодо постачань пального підсанкційними танкерами.

Як відомо, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні «додатковими заходами», якщо Київ не визнає домовленість про конфіденційність щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї та не вибачиться.

«Якщо відмова визнати факти та принести публічні вибачення триватиме, ми вживемо додаткових заходів», – написав Лі.

Варто зазначити, що двоє північнокорейських солдатів, які воювали на боці Росії та були захоплені в полон, наразі перебувають у Південній Кореї, де проходитимуть допит і безпекову перевірку. 

Теги: росія Південна Корея торгівля пальне

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