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Південна Корея висунула Україні ультиматум через полонених КНДР

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Південна Корея висунула Україні ультиматум через полонених КНДР
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні наслідками
фото: Reuters

Сеул вимагає від Києва визнати домовленість про конфіденційність та публічно вибачитися, інакше будуть вжиті «додаткові заходи»

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні «додатковими заходами», якщо Київ не визнає домовленість про конфіденційність щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї та не вибачиться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави Південної Кореї.

«Якщо відмова визнати факти та принести публічні вибачення триватиме, ми вживемо додаткових заходів», – написав Лі.

Йдеться про двох військовослужбовців КНДР, яких українські сили взяли в полон під час їхньої участі у війні на боці Росії. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив на Генеральній асамблеї ООН, що Україна передала полонених Південній Кореї.

Після цього між Києвом і Сеулом виникла дипломатична суперечка. Південна Корея заявила, що сторони домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених, щоб захистити їх. Водночас українські посадовці заперечили існування такої домовленості.

Лі також висловив «глибокий жаль» через заяви української сторони щодо можливої військової ескалації між Північною та Південною Кореями. За словами президента Південної Кореї, такі коментарі можуть сприйматися як заохочення до війни на Корейському півострові.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням. За його словами, Київ не хотів би розглядати її як окремий інцидент і прагне врегулювати суперечку із Сеулом. «Я не хотів би називати це інцидентом. Скажімо, це дипломатичне непорозуміння», – сказав Сибіга журналістам.

Водночас президент Південної Кореї не уточнив, яких саме заходів Сеул може вжити щодо України. Аналітик Корейського інституту національного об'єднання Чо Хан Бом припустив, що вони можуть стосуватися вже наявних програм підтримки Києва, зокрема гуманітарної, фінансової та допомоги у відновленні.

Південна Корея надає Україні гуманітарну та фінансову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. У липні Сеул також оголосив про додаткові $100 млн нелетальної допомоги Україні.

Водночас експерт зазначив, що тривале загострення не вигідне жодній зі сторін, оскільки Південна Корея також отримує від України інформацію про військову діяльність Північної Кореї.

Варто зазначити, що двоє північнокорейських солдатів, які воювали на боці Росії та були захоплені в полон, наразі перебувають у Південній Кореї, де проходитимуть допит і безпекову перевірку. 

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Теги: Південна Корея Північна Корея війна обмін полоненими Володимир Зеленський

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