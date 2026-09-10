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Росія шукає літаки за кордоном: звернулася до В’єтнаму

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія шукає літаки за кордоном: звернулася до В’єтнаму
Boeing і Airbus забезпечують дві третини парку цивільної авіації Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мінтранспорту РФ: авіаперевезення між Росією та В’єтнамом зросли майже втричі

Влада Росії запропонувала В’єтнаму передати літаки місцевих авіакомпаній російським перевізникам у «мокрий лізинг» – разом з екіпажами та технічним обслуговуванням. Із такою ініціативою Москва виступила під час переговорів у Москві, заявив очільник міністерства транспорту Росії Андрій Нікітін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

«Ми направили колегам відповідні пропозиції, вони їх розглядають», – сказав міністр.

За словами Нікітіна, туристичний потік між Росією та В'єтнамом демонструє «дуже гарну динаміку» за всіма видами транспорту, а авіаперевезення зросли «практично втричі порівняно з минулим роком».

Передача літаків в'єтнамських перевізників, за словами міністра, дасть змогу розширити співпрацю та збільшити авіасполучення між країнами. Нові повітряні судна вкрай потрібні російським авіакомпаніям, які після початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили змогу не лише купувати, а й ремонтувати літаки Boeing і Airbus – вони забезпечують дві третини парку цивільної авіації Росії та 90% пасажирських перевезень.

Раніше Росія вже намагалася домовитися про «мокрий лізинг» з низкою країн, зокрема державами Центральної Азії, а також Катаром, Кувейтом та Ефіопією. Влада останньої влітку 2025 року відмовила російській стороні, пославшись на відсутність повноважень давати розпорядження національному перевізнику Ethiopian Airlines щодо лізингу літаків, а також на ризик потрапити під вторинні санкції США. Наразі про жодні угоди щодо «мокрого лізингу» літаків перевізників інших країн не повідомлялося.

Про масштаб проблеми свідчать підрахунки видання «Коммерсант»: у 11 авіакомпаній, які забезпечують понад 90% усього пасажиропотоку Росії, влітку не літали 130 із 673 літаків, тоді як нормальним рівнем простою через планове обслуговування в цей період вважається до 10% льотного складу. Без урахування найбільшої групи «Аерофлот» у восьми перевізників не «на крилі» перебувала майже третина парку – 93 із 322 літаків.

Президент Росії Володимир Путін дозволив вітчизняним перевізникам орендувати судна в іноземних компаній у «мокрому» режимі в квітні 2025 року. До цього «мокрий лізинг» дозволявся лише між російськими авіакомпаніями і тільки для внутрішніх перельотів.

Крім авіації, за підсумками тих самих переговорів президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва і Ханой розглядають можливість спільного створення стратегічних запасів пального на території В'єтнаму, а також не виключив організацію транзиту російських енергоресурсів через цю країну до сусідніх держав. За словами Путіна, з проханням організувати такі поставки до Росії вже звертаються й самі сусідні країни. Про це повідомляє «Інтерфакс». В'єтнам є давнім партнером Росії ще з радянських часів, зокрема в енергетиці та військово-технічній сфері, а Москва після санкцій і втрати частини західних ринків шукає нові напрямки для експорту нафти, газу та нафтопродуктів в Азії.

Нагадаємо, переговори у Москві відбулися на тлі візиту лідера В'єтнаму То Лама: раніше цього тижня Путін заявив про підготовку безвізового режиму для громадян В'єтнаму.

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Теги: росія санкції В'єтнам путін літак авіаперевезення Москва переговори

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