Москва анонсувала можливі переговори Лаврова з Рубіо про Україну

Москва та Вашингтон наразі опрацьовують можливість зустрічі глав зовнішньополітичних відомств

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21–22 вересня може зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової.

Однією з ключових тем міжнародних переговорів російського міністра стане Україна. За словами Захарової, остаточних домовленостей щодо переговорів Лаврова та Рубіо поки немає, однак можливість такої зустрічі наразі опрацьовується.

«Тема України буде однією з ключових на міжнародних переговорах Лаврова в ООН», – заявила речниця російського МЗС.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон бачить можливість для відновлення переговорів між Україною та Росією після зустрічей американських представників у Києві та Москві. За його словами, під час переговорів сторони обговорили нові ідеї, щодо яких США побачили певну «загальну відкритість».

При цьому, Рубіо застеріг від надмірного оптимізму, оскільки на шляху до можливих домовленостей залишаються значні перешкоди. За його словами, США розраховують протягом найближчих кількох тижнів розробити план подальших дій для відновлення переговорів і пошуку рішення, прийнятного для обох сторін.

Раніше Лавров звинуватив США у зриві домовленостей щодо завершення війни проти України. Він стверджував, що Вашингтон нібито відійшов від домовленостей, досягнутих під час переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі у серпні 2025 року. За словами Лаврова, якби цього не сталося, війна «могла б завершитися ще рік тому».

Водночас держсекретар США заявляв, що за підсумками зустрічі в Анкориджі жодних домовленостей із Росією не укладали. За його словами, під час переговорів сторони лише обговорювали пропозиції щодо можливого завершення війни.