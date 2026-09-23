Росія завдала масованого артилерійського удару по Сумах

Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та залізничну інфраструктуру

Російські війська після 07:00 завдали масованого артилерійського удару по Сумах. Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка та очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Кривошеєнка, влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Пошкоджень зазнали два приватні будинки, навчальний заклад та об'єкти залізничної інфраструктури. Наразі фахівці встановлюють усі наслідки російського обстрілу.

Наслідки російського удару по Сумах фото: МВА

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі міста: дві – у приватному житловому секторі, ще дві – по об’єктах цивільної інфраструктури. За його словами, тип озброєння та інформація щодо усіх наслідків обстрілу ще уточнюються.

Раніше Росія знищила будинок юної української біатлоністки з міста Суми Марти Герко. Батьки дівчинки зреагували на повідомлення про пуски авіабомб, і встигли сховатися. Марта в цей час саме їхала зі школи додому, і в момент вибухів була зовсім поруч.

Також стало відомо, що російські військові відновили спроби проникнути на територію Сумської області через магістральний газопровід «Уренгой – Помари – Ужгород». Протягом тижня українські військові зафіксували щонайменше дві такі спроби на ділянці, що пролягає з боку Суджі Курської області РФ. Однак обидві виявилися невдалими – підтвердженого просування окупантів на цій ділянці не зафіксовано.

