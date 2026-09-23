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Росія завдала масованого артилерійського удару по Сумах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія завдала масованого артилерійського удару по Сумах
Росіяни здійснили обстріл Сум далекобійною зброєю
фото: Сумська МВА

Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та залізничну інфраструктуру

Російські війська після 07:00 завдали масованого артилерійського удару по Сумах. Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка та очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Кривошеєнка, влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Пошкоджень зазнали два приватні будинки, навчальний заклад та об'єкти залізничної інфраструктури. Наразі фахівці встановлюють усі наслідки російського обстрілу.

Наслідки російського удару по Сумах
Наслідки російського удару по Сумах
фото: МВА

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі міста: дві – у приватному житловому секторі, ще дві – по об’єктах цивільної інфраструктури. За його словами, тип озброєння та інформація щодо усіх наслідків обстрілу ще уточнюються.

Раніше Росія знищила будинок юної української біатлоністки з міста Суми Марти Герко. Батьки дівчинки зреагували на повідомлення про пуски авіабомб, і встигли сховатися. Марта в цей час саме їхала зі школи додому, і в момент вибухів була зовсім поруч. 

Також стало відомо, що російські військові відновили спроби проникнути на територію Сумської області через магістральний газопровід «Уренгой – Помари – Ужгород». Протягом тижня українські військові зафіксували щонайменше дві такі спроби на ділянці, що пролягає з боку Суджі Курської області РФ. Однак обидві виявилися невдалими – підтвердженого просування окупантів на цій ділянці не зафіксовано.
 

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Теги: Суми війна обстріл росія

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