CNN: Україна та Іран беруть участь в окремих, але пов'язаних конфліктах

Іран і Росія є близькими стратегічними та військовими союзниками

Лідери України та Ірану виступили 23 вересня на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй на тлі двох триваючих конфліктів, які, хоча й відбуваються окремо, сприяють посиленню напруженості між країнами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, тоді як Іран перебуває у стані війни зі США та Ізраїлем з кінця лютого цього року.

Хоча Тегеран і Київ знаходяться на великій відстані, ці війни мають фактори, що перетинаються, оскільки Іран і Росія є близькими стратегічними та військовими союзниками.

Багато атак Росії на Україну були здійснені за допомогою шахедів іранського виробництва, а Тегеран надіслав ракети та іншу зброю для підтримки військових зусиль Москви.

Невдовзі після того, як на початку цього року спалахнула війна в Ірані, президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти іншим країнам, зокрема США , у відбиванні іранських безпілотників та ракет.

Приблизно в той же час CNN повідомило, що Росія допомагає Ірану з передовою тактикою використання безпілотників та надає розвідувальні дані про позиціонування американських військових.

За словами Зеленського, Україна розмістила експертів з безпілотників на Близькому Сході, щоб допомогти союзникам протистояти іранським атакам. Київ також підписав оборонні угоди із Саудівською Аравією та Катаром.

Наприкінці липня напруженість ще більше загострилася, коли Україна завдала удару по суднах у Каспійському морі, які перевозили військові вантажі з Ірану до Росії.

Іран засудив напад, в результаті якого загинула одна людина, і пригрозив помстою. Наступного дня міністри закордонних справ кожної країни провели телефонну розмову.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що дії його країни спрямовані на захист України «від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей». Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пізніше заявив, що Сибіга запевнив його, що напад був ненавмисним.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що якщо Росія продовжить атакувати українську енергосистему та об'єкти теплопостачання, Україна відповідатиме.

За словами глави держави, українці розуміють, що майбутня зима може бути складною, однак Росія також має відчути наслідки продовження атак. «Українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити її болісною і для Росії», – сказав Зеленський.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати передадуть Росії українську пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах: Росія не атакує українську енергетику, а Україна не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну, втрати російської армії, удари по території РФ, переговори та майбутнє військових технологій. «Главком» зібрав головні тези виступу президента.