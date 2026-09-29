Південна Корея розпочала перевірку переданих Україною полонених бійців з КНДР

Південна Корея розглядатиме їхні справи відповідно до закону про захист і підтримку перебіжчиків з КНДР

Двоє північнокорейських солдатів, які воювали на боці Росії та були захоплені в полон, наразі перебувають у Південній Кореї, де проходитимуть допит і безпекову перевірку. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агенства, Міністерство об’єднання Південної Кореї розглядатиме їхні справи відповідно до закону про захист і підтримку перебіжчиків з КНДР. Розслідування, яке проводитиме Національна розвідувальна служба, оцінить особи полонених, обставини виїзду та можливі ризики безпеці, що може тривати до 90 днів.

Військові служили у спецпідрозділах КНДР і володіють детальною інформацією про підготовку, потенціал та участь сил Пхеньяна у війні. Окрім детального допиту, влада також оцінить їхній фізичний і психологічний стан після перебування в ізоляторі.

Передача полонених викликала дискусії щодо правових підстав, адже Женевська конвенція вимагає репатріації військовополонених після завершення боїв. Однак міжнародне право забороняє примусове повернення осіб туди, де їм загрожують тортури та переслідування. Оскільки обидва солдати сами висловили бажання переїхати до Південної Кореї, їхнє переведення відповідає гуманітарним нормам, хоча й може спричинити дипломатичні суперечки через різне трактування статусу КНДР.

Раніше старший президентський секретар Південної Кореї з питань зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон заявив, що Україна сама просила Південну Корею не розголошувати передачу двох північнокорейських військовополонених, оскільки побоювалася внутрішньої критики через відмову від можливості обміняти їх на українських полонених.

За словами представника південнокорейської адміністрації, Київ неодноразово обговорював із Сеулом передачу військових через різні канали та просив зберегти інформацію про неї в таємниці. Південна Корея погодилася на це з огляду на безпеку самих полонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові міркування.

Нагадаємо, Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Згодом Південна Корея підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати.

До того ж президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців.

Зауважимо, що радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було.