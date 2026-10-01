Туреччина та ООН підготували план перемир'я України та Росії у Чорному морі

Нову угоду між Україною та РФ хочуть укласти вже у жовтні

Нова домовленість може передбачати взаємну відмову від атак на порти та енергетичну інфраструктуру, а переговори планують провести вже на початку жовтня

Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир'я у Чорному морі. Ініціатива має гарантувати безпечне комерційне судноплавство та захистити світові поставки зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зустрічі можуть відбутися вже на початку жовтня. За словами високопоставленого дипломата, посередниками під час переговорів мають виступити представники швейцарської неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу».

Головною метою нової ініціативи є захист світових поставок зерна та стримування цін на продовольство. Особливу увагу планують приділити інтересам держав, які найбільше потерпають від подорожчання харчових продуктів.

Підготовка до переговорів розпочалася наприкінці вересня. На полях Генеральної Асамблеї ООН відбулася закрита зустріч, присвячена запуску дипломатичної ініціативи. У ній взяли участь турецькі посадовці, а також представники США, європейських країн, Індії та Єгипту.

За даними Bloomberg, учасники обговорили можливість укладення чітко визначеної взаємної домовленості. Вона має передбачати вільне комерційне судноплавство у Чорному морі, а також захист портів та об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нову спробу домовитися здійснюють на тлі загострення ситуації у Чорному морі. Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Атаки на портову та зернову інфраструктуру посилили побоювання щодо стабільності поставок продовольства на світовий ринок.

У серпні ф'ючерси на пшеницю піднялися до трирічного максимуму. Ситуацію з продовольчою безпекою додатково ускладнюють несприятливі погодні умови та проблеми з урожаєм в інших регіонах світу.

Туреччина та ООН прагнуть використати досвід Чорноморської зернової ініціативи 2022 року. Тоді за їхнього посередництва вдалося забезпечити безпечний морський коридор для експорту зерна, продовольства та добрив з українських портів.

Нинішній план передбачає не лише гарантії для торговельних суден. Сторони хочуть домовитися про захист портової та енергетичної інфраструктури, що може зробити майбутню домовленість ширшою за звичайну угоду про безпеку зернових перевезень.

Нагадаємо, у вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність створення механізму, який гарантував би безпеку комерційного судноплавства у Чорному морі на тлі російсько-української війни.