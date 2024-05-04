The Wall Street Journal назвала естонське місто, яке може стати ціллю Путіна

На думку журналістів, Естонія, населення якої становить 1,4 мільйона людей, майже третина з яких – російськомовні, навряд чи зможе протистояти російській армії

За оцінкам естонського міністра оборони, Москві знадобиться два-три роки, щоб відновити свої сили й кинути серйозний виклик НАТО

Уряди США і Європи дедалі більше схвильовані тим, що російський диктатор Володимир Путін планує кинути виклик членам НАТО, зокрема трьом балтійським країнам, якщо зможе закінчити війну в Україні на вигідних для себе умовах. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти нагадали, що за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Путін публічно назвав естонську Нарву, місто з населенням 53 тисячі осіб, історично російською землею. Тоді ж російське керівництво видало ордер на арешт прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас через те, що вона доручила уряду прибрати пам'ятники радянським військам.

Водночас виданння зазначає, що нині мало хто очікує від Росії військового удару по Естонії в найближчому майбутньому. При цьому генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов наголосив, що загрози для його країни не є суто теоретичними чи потенційними: «Росія не приховує своїх цілей у цій війні. Вона хоче контролювати всю Україну і докорінно змінити архітектуру європейської безпеки, створивши своєрідну буферну зону на її західних кордонах, руйнуючи при цьому НАТО і Європейський союз як ефективні безпекові організації».

Естонські офіційні особи та їхні балтійські колеги стверджують, що працюють над тим, щоб відповісти на виклики, що насуваються, – від інвестицій у військову сферу до дипломатичних і розвідувальних зусиль.

WSJ зауважило, що Естонія, населення якої становить 1,4 мільйона людей, майже третина з яких – російськомовні, навряд чи зможе протистояти російській армії.

Як нагадало видання, сухопутні війська інших членів НАТО, зокрема й США, були розгорнуті в країнах Балтії з 2017 року і посилені після повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом їхня чисельність тут становить приблизно п’ять тисяч військовослужбовців. Однак цього надто мало, щоб відбити повномасштабний військовий напад.

На думку західних чиновників, такі місця, як Нарва і навколишня сільська місцевість на сході Естонії, – одні з найбільш очевидних цілей для Росії, як і «Сувалкський коридор» між Польщею і Литвою, а також російськомовні райони східної Латвії. Зазначається, що міська рада Нарви розташована лише за кілька кроків від кордону з Росією, на площі, названій на честь російського імператора Петра Великого. Майже всі тут, у третьому за величиною місті Естонії, розмовляють російською як рідною мовою, і кожен третій житель має саме російське, а не естонське громадянство.

Водночас, за оцінкам естонського міністра оборони Ганно Певкура, Москві знадобиться два-три роки, щоб відновити свої сили й кинути серйозний виклик НАТО.

Нагадаємо, що, за повідомленням The Financial Times, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

До слова, влада Естонії має намір звернутися до Європейського союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS.

Раніше міністр оборони Естонії Ганно Певкур закликав країни Європейського Союзу бути більш рішучими й виділяти більше грошей на підтримку України у війні з Росією.