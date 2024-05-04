Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Wall Street Journal назвала естонське місто, яке може стати ціллю Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
The Wall Street Journal назвала естонське місто, яке може стати ціллю Путіна
На думку журналістів, Естонія, населення якої становить 1,4 мільйона людей, майже третина з яких – російськомовні, навряд чи зможе протистояти російській армії
фото з відкритих джерел

За оцінкам естонського міністра оборони, Москві знадобиться два-три роки, щоб відновити свої сили й кинути серйозний виклик НАТО

Уряди США і Європи дедалі більше схвильовані тим, що російський диктатор Володимир Путін планує кинути виклик членам НАТО, зокрема трьом балтійським країнам, якщо зможе закінчити війну в Україні на вигідних для себе умовах. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти нагадали, що за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Путін публічно назвав естонську Нарву, місто з населенням 53 тисячі осіб, історично російською землею. Тоді ж російське керівництво видало ордер на арешт прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас через те, що вона доручила уряду прибрати пам'ятники радянським військам.

Водночас виданння зазначає, що нині мало хто очікує від Росії військового удару по Естонії в найближчому майбутньому. При цьому генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов наголосив, що загрози для його країни не є суто теоретичними чи потенційними: «Росія не приховує своїх цілей у цій війні. Вона хоче контролювати всю Україну і докорінно змінити архітектуру європейської безпеки, створивши своєрідну буферну зону на її західних кордонах, руйнуючи при цьому НАТО і Європейський союз як ефективні безпекові організації».

Естонські офіційні особи та їхні балтійські колеги стверджують, що працюють над тим, щоб відповісти на виклики, що насуваються, – від інвестицій у військову сферу до дипломатичних і розвідувальних зусиль.

WSJ зауважило, що Естонія, населення якої становить 1,4 мільйона людей, майже третина з яких – російськомовні, навряд чи зможе протистояти російській армії.

Як нагадало видання, сухопутні війська інших членів НАТО, зокрема й США, були розгорнуті в країнах Балтії з 2017 року і посилені після повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом їхня чисельність тут становить приблизно п’ять тисяч військовослужбовців. Однак цього надто мало, щоб відбити повномасштабний військовий напад.

На думку західних чиновників, такі місця, як Нарва і навколишня сільська місцевість на сході Естонії, – одні з найбільш очевидних цілей для Росії, як і «Сувалкський коридор» між Польщею і Литвою, а також російськомовні райони східної Латвії. Зазначається, що міська рада Нарви розташована лише за кілька кроків від кордону з Росією, на площі, названій на честь російського імператора Петра Великого. Майже всі тут, у третьому за величиною місті Естонії, розмовляють російською як рідною мовою, і кожен третій житель має саме російське, а не естонське громадянство.

Водночас, за оцінкам естонського міністра оборони Ганно Певкура, Москві знадобиться два-три роки, щоб відновити свої сили й кинути серйозний виклик НАТО.

Нагадаємо, що, за повідомленням The Financial Times, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

До слова, влада Естонії має намір звернутися до Європейського союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS.

Раніше міністр оборони Естонії Ганно Певкур закликав країни Європейського Союзу бути більш рішучими й виділяти більше грошей на підтримку України у війні з Росією. 

Читайте також: Financial Times: Путін може влаштувати провокацію, щоб відвернути НАТО від війни в Україні
Теги: Естонія росія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Обстріли Одеси та Харкова, а також удари по інфраструктурі мають на меті, зокрема, сповільнити Україну»
Будуть обстріли і нескінченні інфоатаки. До чого готуватися українцям
Сьогодні, 11:55
Кім Чен Ин зміцнює своє економічне партнерство з Росією
Кім Чен Ин хоче використати зв’язки з РФ, щоб відновити економіку країни
29 квiтня, 01:50
Мирні переговори між Україною та Росією у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення
Американський дипломат дав оцінку розмовам про новий мирний план для України
19 квiтня, 09:36

Політика

The Wall Street Journal назвала естонське місто, яке може стати ціллю Путіна
The Wall Street Journal назвала естонське місто, яке може стати ціллю Путіна
Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України
Шольц нарвався на критику через невдалий жарт про Taurus для України
Німеччина викликала російського посла у зв’язку з серією кібератак
Німеччина викликала російського посла у зв’язку з серією кібератак
У Британії оскаржено законопроєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди
У Британії оскаржено законопроєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди
Bloomberg: США пропонують виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ
Bloomberg: США пропонують виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ
Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції
Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
120K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
67K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
50K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
18K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Сьогодні, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua