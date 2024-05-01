«Дуже небезпечне питання». Естонія просить допомоги НАТО через провокації Росії

Естонія планує звертатись до ЄС і НАТО через проблеми через глушіння сигналу GPS росіянами

Влада Естонії має намір звернутися до Європейського союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS. Про це пише Bloomberg.

Естонія намагатиметься підняти тему глушіння сигналів GPS Росією з Європейським Союзом і НАТО після серії збоїв, що вплинули на рейси та морський рух.

«Ця навмисна дія, яка руйнує наше життя, наражає життя людей на ризик і може розглядатися як гібридна атака», – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він також обговорив цю проблему з колегами із Фінляндії, Латвії, Литви та Швеції. Саму ситуацію міністр описав як «дуже небезпечне питання».

Раніше влада Польщі та Швеції попередила пілотів і капітанів кораблів про проблеми з GPS у регіоні.

Напередодні найбільша авіакомпанія Фінляндії Finnair призупинила на місяць польоти до міста Тарту через проблеми із системою GPS. Минулого тижня два рейси були змушені повернутися до Гельсінкі через перешкоди на підльоті до Тарту. «Ми вибачаємося за незручності, які призупинення завдає нашим клієнтам. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом», – заявляв представник авіакомпанії Ярі Пааянен.

Раніше The Financial Times писала, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

З серпня 2023-го до кінця березня 2024 року кількість випадків з глушінням або заміною GPS-сигналу в районі Балтійського моря збільшилася з менш ніж 50 до 350 на тиждень, підрахувала газета The Sun за допомогою експертів на підставі даних GPSJAM.org.

У березні Росію запідозрили у глушенні GPS-сигналу літака ВПС Великої Британії, на борту якого був голова Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс. Інцидент стався, коли літак Шепса RAF Dassault 900LX Falcon повертався з Польщі і пролітав неподалік Калінінграда. Зв'язок із супутниками був відсутній приблизно 30 хвилин, через що пілотам довелося скористатися альтернативними навігаційними системами.

На початку цього року командувач сил оборони Естонії генерал Мартін Херем припускав, що перешкоди в роботі супутникової навігаційної системи можуть бути пов'язані з діями Росії. За словами Херема, Москва могла вдатися до цього на тлі ризику потенційного військового зіткнення з НАТО.

До слова, країни Європейського Союзу мають бути більш рішучими й виділяти більше грошей на підтримку України у війні з Росією. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.