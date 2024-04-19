Американський дипломат дав оцінку розмовам про новий мирний план для України

Мирні переговори між Україною та Росією у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення

«Всі ці мирні плани, якими б гарними не були, не є цікавими, якщо Україна не зацікавлена в них»

Лише Україна має право вирішувати, яким має бути «мирний план». На цьому наголосив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За словами Тейлора, він не звертав увагу на турецький мирний договір, який пропонує заморозити війну між Росією та Україною. Водночас експосол вважає, що будь-яка країна, за бажанням, може вносити свої рекомендації.

«З іншого боку, будь-хто може робити пропозиції, як це запропонував президент Ердоган. Я знаю, що китайці та бразильці мають деякі пропозиції. Це дуже цікаво, але лише одна країна, яка варта уваги, це Україна. Лише вона має право вирішувати. А вона вказала, що зацікавлена в тому, щоб зупинити росіян і викинути їх з власної території», – пояснив Тейлор.

На його думку, якими б «гарними» не були мирні плани, вони не будуть цікавими та змістовними, якщо у них не зацікавлена Україна. Адже ухвалювати рішення повинна тільки Українська держава.

Нагадаємо, Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору». Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

Заморожування війни по існуючій лінії фронту,

Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією;

Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»,

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

Згодом президент країни-агресорки РФ Володимир Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору.