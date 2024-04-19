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Американський дипломат дав оцінку розмовам про новий мирний план для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Американський дипломат дав оцінку розмовам про новий мирний план для України
Мирні переговори між Україною та Росією у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення
фото: Офіс президента України

«Всі ці мирні плани, якими б гарними не були, не є цікавими, якщо Україна не зацікавлена в них»

Лише Україна має право вирішувати, яким має бути «мирний план». На цьому наголосив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За словами Тейлора, він не звертав увагу на турецький мирний договір, який пропонує заморозити війну між Росією та Україною. Водночас експосол вважає, що будь-яка країна, за бажанням, може вносити свої рекомендації.

«З іншого боку, будь-хто може робити пропозиції, як це запропонував президент Ердоган. Я знаю, що китайці та бразильці мають деякі пропозиції. Це дуже цікаво, але лише одна країна, яка варта уваги, це Україна. Лише вона має право вирішувати. А вона вказала, що зацікавлена в тому, щоб зупинити росіян і викинути їх з власної території», – пояснив Тейлор.

На його думку, якими б «гарними» не були мирні плани, вони не будуть цікавими та змістовними, якщо у них не зацікавлена Україна. Адже ухвалювати рішення повинна тільки Українська держава.

Нагадаємо, Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору». Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

  • Заморожування війни по існуючій лінії фронту,
  • Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією;
  • Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»,
  • Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

Згодом президент країни-агресорки РФ Володимир Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору.

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Теги: війна Україна президент

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