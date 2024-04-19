Financial Times: Путін може влаштувати провокацію, щоб відвернути НАТО від війни в Україні

РФ може напасти на НАТО у найближче десятиліття

Росія не зможе найближчим часом безпосередньо атакувати НАТО, якщо Захід перенаправить усі ресурси в Україну

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до провокації в країнах Балтії, щоб перевірити єдність країн НАТО і відвернути Альянс від війни в Україні. Про це повідомляє Financial Times.

Журналісти кажуть, що безпека прифронтових держав НАТО тепер залежатиме від того, що станеться в Україні.

Видання пише, що на Заході ширяться чутки про те, що РФ може напасти на альянс протягом найближчого десятиліття. Вважається, що Путін може перевірити єдність НАТО через провокації в Литві, Латвії та Естонії.

Кремль може скористатися президентством Дональда Трампа у США, щоб сигналізувати про розкол НАТО, як сказав колишній радник з питань національної безпеки Латвії та колишній глава латвійської зовнішньої розвідки Яніс Кажоциньш.

За словами експерта, є два сценарії розвитку подій:

Якщо РФ досягне успіху в Україні, а потім спробує скористатися слабкістю Заходу. Йдеться про швидку атаку в країнах Балтії і навіть про реальну ядерну загрозу. Якщо Україна і Захід витримають і покажуть єдність. Тоді Росія може спробувати відвернути увагу НАТО. В її арсеналі є безліч можливостей для гібридних атак і диверсій у країнах Балтії.

Росія не зможе найближчим часом безпосередньо атакувати НАТО, якщо Захід перенаправить усі ресурси на Україну, зазначає видання.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що росіяни усвідомлюють свої обмеження, однак робитимуть усе, щоб послабити Альянс.

«Вони сподіваються, що ми станемо слабшими. Вони зроблять усе можливе, щоб атакувати нас психологічно», – сказав Рінкевічс.

Голова комітету у закордонних справах латвійського парламенту Ріхардс Колс сказав, що Путін хоче перевірити на міцність п'яту статтю НАТО. Путін хоче стати лідером, який може кинути виклик Альянсу і розвалити його.

Видання пише, що НАТО поступово нарощує свою присутність у країнах Балтії. У 2016 році Альянс відправив до Литви, Латвії та Естонії багатонаціональні батальйони і бойові групи військ. Зараз кількість батальйонів збільшується до бригад по 3000-5000 осіб у кожній. Очікується, що ці сили будуть затримувати Росію в разі нападу доти, доки не прибуде підкріплення.