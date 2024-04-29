Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку

The Financial Times: Міністри країн Балтії попереджають, що глушіння GPS з боку Росії загрожує авіакатастрофами

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні. Про це пише The Financial Times.

За даними міністрів, 25 і 26 квітня два літаки фінської авіакомпанії Finnair вилетіли з Гельсінкі в естонське місто Тарту, але були змушені повернутися в аеропорт вильоту через перешкоди у GPS. Таке рішення пілоти ухвалили, оскільки були не впевнені, що їм вдасться безпечно дістатися пункту призначення.

«Якщо хтось вимкне вам фари, доки ви їдете вночі, поїздка стане небезпечною. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стала надто небезпечною, щоб її ігнорувати», – наголосив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Влада Естонії розглядає ситуацію з GPS як «частину ворожої діяльності Росії» і порушує цю тему в розмові з союзниками, зазначив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна. За його словами, дії Москви «є гібридною атакою і загрозою нашому народу і безпеці, чого ми не потерпимо».

З серпня 2023-го до кінця березня 2024 року кількість випадків з глушінням або заміною GPS-сигналу в районі Балтійського моря збільшилася з менш ніж 50 до 350 на тиждень, підрахувала газета The Sun за допомогою експертів на підставі даних GPSJAM.org.

У березні Росію запідозрили у глушенні GPS-сигналу літака ВПС Великої Британії, на борту якого був голова Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс. Інцидент стався, коли літак Шепса RAF Dassault 900LX Falcon повертався з Польщі і пролітав неподалік Калінінграда. Зв'язок із супутниками був відсутній приблизно 30 хвилин, через що пілотам довелося скористатися альтернативними навігаційними системами.

На початку цього року командувач сил оборони Естонії генерал Мартін Херем припускав, що перешкоди в роботі супутникової навігаційної системи можуть бути пов'язані з діями Росії. За словами Херема, Москва могла вдатися до цього на тлі ризику потенційного військового зіткнення з НАТО.

Нагадаємо, Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars.