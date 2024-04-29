Головна Світ Політика
search button user button menu button

Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
Країни Балтії попередили про ризики авіакатастроф через придушення сигналів GPS Росією
фото із відкритих джерел

The Financial Times: Міністри країн Балтії попереджають, що глушіння GPS з боку Росії загрожує авіакатастрофами

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні. Про це пише The Financial Times.

За даними міністрів, 25 і 26 квітня два літаки фінської авіакомпанії Finnair вилетіли з Гельсінкі в естонське місто Тарту, але були змушені повернутися в аеропорт вильоту через перешкоди у GPS. Таке рішення пілоти ухвалили, оскільки були не впевнені, що їм вдасться безпечно дістатися пункту призначення.

«Якщо хтось вимкне вам фари, доки ви їдете вночі, поїздка стане небезпечною. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стала надто небезпечною, щоб її ігнорувати», – наголосив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Влада Естонії розглядає ситуацію з GPS як «частину ворожої діяльності Росії» і порушує цю тему в розмові з союзниками, зазначив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна. За його словами, дії Москви «є гібридною атакою і загрозою нашому народу і безпеці, чого ми не потерпимо».

З серпня 2023-го до кінця березня 2024 року кількість випадків з глушінням або заміною GPS-сигналу в районі Балтійського моря збільшилася з менш ніж 50 до 350 на тиждень, підрахувала газета The Sun за допомогою експертів на підставі даних GPSJAM.org.

У березні Росію запідозрили у глушенні GPS-сигналу літака ВПС Великої Британії, на борту якого був голова Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс. Інцидент стався, коли літак Шепса RAF Dassault 900LX Falcon повертався з Польщі і пролітав неподалік Калінінграда. Зв'язок із супутниками був відсутній приблизно 30 хвилин, через що пілотам довелося скористатися альтернативними навігаційними системами.

На початку цього року командувач сил оборони Естонії генерал Мартін Херем припускав, що перешкоди в роботі супутникової навігаційної системи можуть бути пов'язані з діями Росії. За словами Херема, Москва могла вдатися до цього на тлі ризику потенційного військового зіткнення з НАТО.

Нагадаємо, Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars.

Читайте також: Литва взялась за створення власного танкового батальйону
Теги: Польща міністр Міноборони армія військові навчання літак військові аеропорт Литва навчання місто Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ
Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ
Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу
Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу
Протести у Грузії: правоохоронці затримали колишнього міністра Петріашвілі (відео)
Протести у Грузії: правоохоронці затримали колишнього міністра Петріашвілі (відео)
У Єгипті відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом
У Єгипті відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Помер скандальний історик Толочко
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
11K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
5689
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
3511
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua