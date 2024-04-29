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Кім Чен Ин хоче використати зв’язки з РФ, щоб відновити економіку країни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кім Чен Ин хоче використати зв’язки з РФ, щоб відновити економіку країни
Кім Чен Ин зміцнює своє економічне партнерство з Росією
фото з відкритих джерел

Економічна ситуація в КНДР «значно покращилася» в останні місяці завдяки російським поставкам

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається налагодити зв'язки з Росією, щоб відновити економіку КНДР. Про це пише The Financial Times.

Зазначається, що нещодавно міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що економічна ситуація в КНДР «значно покращилася» в останні місяці завдяки російським постачанням продовольства, сировини та нафтопродуктів.

«Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази», – каже науковець аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі Пітер Уорд.

Зазначається, що економіка КНДР, яка переважно залежить від видобутку вугілля, виробництва бетону та промислових пластмас, тримається на плаву за рахунок продовольства, палива та добрив із сусіднього Китаю – найбільшого торгового партнера Пхеньяну.

Експерт з економіки Північної Кореї у Шведському інституті міжнародних відносин Бенджамін Кацефф Зільберштейн, сказав, що Кім Чен Ин, схоже, був мотивований бажанням повернутися до ситуації, подібної до Холодної війни, коли Пхеньян міг «використовувати переваги двох покровителів, а не одного».

«Зміцнюючи своє економічне партнерство з Росією, одночасно зменшуючи свою залежність від Китаю, Кім Чен Ин відроджує цю стратегію», – сказав експерт.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нової ракетної системи, яка може посилити здатність Пхеньяну атакувати Сеул і стати зброєю, яку він намагається продати Росії для війни в Україні

До слова, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття. 

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Теги: росія економіка Північна Корея Кім Чен Ин

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