Міністр оборони Естонії: Росія останнє десятиліття готувалася до великої війни

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Країни Європейського Союзу мають бути більш рішучими й виділяти більше грошей на підтримку України у війні з Росією. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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Він зазначив, зараз Україна може успішно оборонятися і не дозволяє Росії досягти повної переваги.

«Але зараз у Путіна немає ніяких меж і він намагатиметься просунутись вперед будь-якою ціною», - вважає міністр оборони.

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«Чому ми не можемо надати Україні достатньої кількості зброї? Один з факторів: члени Європейського Союзу з 1999 по 2022 роки тільки на 19,7% підвищили втрати на оборону. Водночас оборонні витрати Росії зросли на 292% у порівнянні з попередніми роками. Отже, Росія увесь цей час готувалась до війни», - сказав він.

«Ми розуміємо, що кінцева мета Росії – не Україна, а бажання показати Заходу й НАТО, що ми слабкі, а вони здатні відновити Російську імперію. Як ми відреагуємо на це», - зазначив Ганно Певкур.

Він вважає, що єдина гарантія безпеки для країни – членство в НАТО.

Крім того, він повідомив, що Естонія продовжує підтримувати Україну і надала новий пакет допомоги, який складається із снарядів 155-го калібру, які через кілька днів доставлять в Україну.

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За словами міністра, Естонія також співпрацює також з Данією, яка надішле десятки тисяч снарядів.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».