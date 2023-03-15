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Тільки уточнити: росіяни похвалились цікавими повістками з військкоматів (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тільки уточнити: росіяни похвалились цікавими повістками з військкоматів (фото)
фото: з відкритих джерел

Жителям понад 30 регіонів Росії надіслали повістки до військкоматів для «уточнення даних»

Військкомати 35 регіонів Росії почали розсилати місцевим мешканцям повістки. Про це повідомив голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

У своєму телеграм-каналі правозахисник навів повний список регіонів, де розсилають повістки. Серед них – Москва, Петербург, Ленінградська, Московська, Білгородська та Мурманська області, Алтайський, Пермський, Красноярський та Краснодарський краї.

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Звідки у Чикова ці дані, він пояснив. Видання «Нова газета Європа» підтвердила, що повістки роздають у Москві. Одну з них із вимогою «з'явитися для уточнення документів військового обліку» спробували вручити кореспондентові видання.

Правозахисник пояснив, що згідно із законом влада може викликати у військкомат «для уточнення», якщо громадянин не повідомляє про зміну своїх даних протягом двох тижнів. Крім того, викликати можуть у період військових зборів. У разі отримання повістки правозахисник рекомендує звернутися до гарячої лінії «Агори».

Раніше влада російських регіонів заявила, що повістки розсилають для «актуалізації даних військового обліку» або запрошення на військові збори. У Кремлі це назвали «звичайною практикою», зазначивши, що вони не мають «ніяких обговорень» з приводу нової хвилі мобілізації в Росії.

«Найбільше запитань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися лише після указу президента. Такого указу не було принаймні не опубліковано», – зазначає Чіков. За його оцінками, поки про другу хвилю мобілізації не йдеться.

Мобілізація в Росії почалася наприкінці вересня 2022 року і, як стверджує російська влада, завершилася наприкінці жовтня. Однак Володимир Путін досі не підписав указ про її завершення. Влада  кілька разів по-різному пояснювала, чому указ про мобілізацію продовжує діяти.

У лютому проект Faridaily «Пояснювальна записка» повідомив, що російська влада підготувала тестову версію бази даних, яка міститиме велику інформацію про військовозобов'язаних. Створена база нібито дозволить швидше відправити на фронт потрібну кількість громадян, закрити державний кордон тим, хто тікає від призову, або знайти тих, хто ухиляється від служби, зазначали автори проекту. За словами джерела в одному з комісаріатів Москви, мобілізація показала, що дані у військкоматах є актуальними лише на третину.

Нагадаємо, у Росії почали мобілізувати на фронт студентів. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян. Про це свідчить розмова окупанта, яку перехопило головне управління розвідки Міноборони.

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