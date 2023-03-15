Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
фото ілюстративне

Жінка невдоволена, що її чоловіка перекинули в район, де точаться запеклі бої

У Росії почала мобілізувати на фронт студентів. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян. Про це свідчить розмова окупанта, яку перехопило головне управління розвідки Міноборони.

Дружина росіянина заявила, що їй не подобається, що чоловіка і його підрозділ перекинули в місце з запеклішими боями.

Окрім цього вона скаржиться, що в Росії відбувається посилена мобілізація. Там почали забирати на фронт студентів.

«Читаю цілий день, студентів забрали, тих забрали на позиціях, яких не вистачало, всіх перекидають», – розповідає вона.

Нагадаємо, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Теги: росія мобілізація окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Горлівці окупанти планують мобілізувати ще близько 500 осіб
В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних
Сьогодні, 07:52
У РФ очікується підвищення призовного віку
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Вчора, 06:35
Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою
Через мобілізацію російська еліта ізолюється від населення – британська розвідка
12 березня, 09:42

Події в Україні

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
У Маріуполі помічено військову техніку окупантів із новими позначками
У Маріуполі помічено військову техніку окупантів із новими позначками
Ворог наступає на Бахмут та влаштовує диверсії на Херсонщині – Генштаб
Ворог наступає на Бахмут та влаштовує диверсії на Херсонщині – Генштаб
Поранений воїн провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом (відео)
Поранений воїн провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом (відео)
Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
20K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
15K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
13K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту