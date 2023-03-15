Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)

Жінка невдоволена, що її чоловіка перекинули в район, де точаться запеклі бої

У Росії почала мобілізувати на фронт студентів. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян. Про це свідчить розмова окупанта, яку перехопило головне управління розвідки Міноборони.

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Дружина росіянина заявила, що їй не подобається, що чоловіка і його підрозділ перекинули в місце з запеклішими боями.

Окрім цього вона скаржиться, що в Росії відбувається посилена мобілізація. Там почали забирати на фронт студентів.

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«Читаю цілий день, студентів забрали, тих забрали на позиціях, яких не вистачало, всіх перекидають», – розповідає вона.

Нагадаємо, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.