У Дональда Трампа є секретна зброя, яка може залишити Путіна беззахисним

Бессент, відомий своєю нестандартною стратегією та досвідом роботи на Уолл-стріт, може стати ключовою фігурою у новій політиці Вашингтона

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість використання міністра фінансів США Скотта Бессента як інструмент економічного тиску на Росію. Як повідомляє «Главком» із посиланням на британське видання The Telegraph, Бессент, відомий своєю нестандартною стратегією та досвідом роботи на Уолл-стріт, може стати ключовою фігурою у новій політиці Вашингтона.

За даними газети, Трамп, визнаючи стійкість російської економіки, попри санкції, шукає способів посилити вплив. У минулому Бессент вже довів свою ефективність, граючи важливу роль у війні з Китаєм. Тепер його досвід та готовність до ризикованих кроків можуть бути спрямовані проти Москви.

«У новій стратегії дій щодо Росії у Трампа може виявитися секретна зброя. Міністр фінансів США Скотт Бессент – такий самий руйнівник і нестандартний мислитель, як і він сам. Талановитий фахівець з Уолл-стріт, він був ключовою фігурою у торговельній війні Трампа з Китаєм», – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що Бессент вміє знаходити та використовувати вразливості економік країн-опонентів. Його підхід, що поєднує фінансову хватку та ділову спритність, робить його ідеальним кандидатом для реалізації жорсткої стратегії щодо Росії.

Тепер, як припускає The Telegraph, Трампу потрібна людина, яка не просто розуміється на фінансах, але і є ділком, здатним укладати вигідні угоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця.

До слова, диктатор Володимир Путін переконаний, що російська армія бере гору над українською і ситуація на полі бою невдовзі може радикально змінитись.