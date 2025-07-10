Трамп розчарувався Путіним та погодився частково надати озброєння Україні – WP

Білий дім змінює курс щодо Києва, а Конгрес готує нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах. За словами високопосадовця адміністрації, Трамп погодився надати частину озброєння зі списку, який Зеленський передав під час зустрічі в Гаазі.

У Конгресі тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон та лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили, що цього місяця спробують ухвалити закон, який дозволить Трампу запроваджувати санкції проти покупців російських енергоносіїв. Законопроєкт передбачає 500-відсоткові тарифи на імпорт США з країн, що купують російську нафту, газ та уран.

«Зараз ми розглядаємо Україну і боєприпаси», – сказав Трамп журналістам у середу, коментуючи ситуацію перед обідом з африканськими лідерами 9 липня у Білому домі.

Минулого тижня Пентагон провів огляд поставок озброєння Україні. Хоча раніше повідомлялось про призупинення частини постачань, у Білому домі зазначають, що допомога продовжує надходити.

Трамп також висловив невдоволення Путіним, заявивши, що російський лідер весь час дуже добрий до США, але виявляється, що це нічого не означає.

«Він весь час дуже люб'язний з нами, але в підсумку це виявляється безглуздим», – сказав Трамп на засіданні кабінету міністрів.

Минулого тижня Трамп з Путіном провели телефонну розмову, після якої висловлювання американського президента на адресу російського диктатора змінилися.

«Загалом є роздратування, що все просувається не так швидко, як хотілося б, – і що, можливо, тиск в один бік підштовхне їх до переговорів», – повідомив анонімний високопоставлений представник Білого дому.

Раніше «Главком» інформував, що президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову. Цей законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва.