«Непотрібна бюрократія»: адміністрація Трампа подає до суду на Каліфорнію через яйця
Ціни на яйця залишаються важливою темою для США, яка набуває дедалі більшого політичного забарвлення
Адміністрація Трампа стверджує, що Каліфорнія сприяє зростанню цін на яйця по всій країні, і подала позов, прагнучи анулювати закони штатів, що регулюють їхнє виробництво. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.
Ціни залишаються високими, оскільки пташиний грип загрожує сільськогосподарським тваринам, скорочуючи постачання яєць.
У заяві зазначено три закони Каліфорнії й стверджується, що регулювання яєць повністю належить до компетенції федерального уряду згідно з федеральним законом 1970 року, який встановлює стандарти для яєць та яєчних продуктів.
Адміністрація стверджує, що законопроєкт, прийнятий виборцями на рівні штату у 2008 році, який встановлює обов'язкові умови для добробуту сільськогосподарських тварин, таких як кури-несучки, та інший, який регулює якість яєць для споживання людиною, діють разом, знижуючи виробництво яєць, що призводить до зростання цін.
У позові також згадується нещодавня ініціатива виборців, ухвалена у 2018 році, яка запровадила конкретні мінімальні вимоги до простору для курей та інших сільськогосподарських тварин.
У позові, окрім штату Каліфорнія, відповідачами названі губернатор Гевін Ньюсом, генеральний прокурор Роб Бонта та інші посадовці штату. Пресслужба губернатора пожартувала з цього позову в дописі на X, написавши: «Трамп повернувся до свого улюбленого хобі: звинувачувати Каліфорнію буквально у всьому».
Нагадаємо, ціна яєць залишається проблемою для США. Так у США ціни на яйця на почтаку року у досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано у минулому році, коли вартість складала $4,95 за дюжину. Шалене підвищення цін викликане спалахом пташиного грипу у країні. В одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця.