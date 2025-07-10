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«Непотрібна бюрократія»: адміністрація Трампа подає до суду на Каліфорнію через яйця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Непотрібна бюрократія»: адміністрація Трампа подає до суду на Каліфорнію через яйця
Адміністрація Трампа знайшла провину Каліфорнії у підвищенні цін на яйця
Фото: Global Look Press/Li Jianguo

Ціни на яйця залишаються важливою темою для США, яка набуває дедалі більшого політичного забарвлення

Адміністрація Трампа стверджує, що Каліфорнія сприяє зростанню цін на яйця по всій країні, і подала позов, прагнучи анулювати закони штатів, що регулюють їхнє виробництво. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Ціни залишаються високими, оскільки пташиний грип загрожує сільськогосподарським тваринам, скорочуючи постачання яєць.

У заяві зазначено три закони Каліфорнії й стверджується, що регулювання яєць повністю належить до компетенції федерального уряду згідно з федеральним законом 1970 року, який встановлює стандарти для яєць та яєчних продуктів.

Адміністрація стверджує, що законопроєкт, прийнятий виборцями на рівні штату у 2008 році, який встановлює обов'язкові умови для добробуту сільськогосподарських тварин, таких як кури-несучки, та інший, який регулює якість яєць для споживання людиною, діють разом, знижуючи виробництво яєць, що призводить до зростання цін.

У позові також згадується нещодавня ініціатива виборців, ухвалена у 2018 році, яка запровадила конкретні мінімальні вимоги до простору для курей та інших сільськогосподарських тварин.

У позові, окрім штату Каліфорнія, відповідачами названі губернатор Гевін Ньюсом, генеральний прокурор Роб Бонта та інші посадовці штату. Пресслужба губернатора пожартувала з цього позову в дописі на X, написавши: «Трамп повернувся до свого улюбленого хобі: звинувачувати Каліфорнію буквально у всьому».

Нагадаємо, ціна яєць залишається проблемою для США. Так у США ціни на яйця на почтаку року у досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано у минулому році, коли вартість складала $4,95 за дюжину. Шалене підвищення цін викликане спалахом пташиного грипу у країні. В одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця. 

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Теги: Дональд Трамп США

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