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Президент Бразилії розкритикував Трампа та порівняв його з імператором

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Бразилії розкритикував Трампа та порівняв його з імператором
Лула розкритикував Трампа за його слова
фото: CFP

Президент Бразилії відповів на погрози Трампа запровадити мито

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував американського лідера Дональда Трампа та порівняв його з імператором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання  Semafor.

«Світу не потрібен імператор», – так бразильський політик відповів на погрози глави Білого дому ввести нові мита проти країн БРІКС.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відповів своєму американському колезі Дональду Трампу за те, що той заявив, що попередник Лули, лідер ультраправих Жаїр Болсонару, став «жертвою полювання на відьом».

Трамп закликав бразильську владу припинити переслідування Болсонару за ймовірну спробу державного перевороту, але Лула назвав ці зауваження «втручанням».

Портал зазначає, що на тлі охолодження відносин із Вашингтоном Бразилія продовжує зближення з Китаєм – крок, який ризикує вдарити по рейтингу бразильського лідера, оскільки 75% населення країни не довіряють КНР.

До слова, члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Російський диктатор Володимир Путін не приїхав до Бразилії для участі в саміті БРІКС 6-7 липня. Причина – ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. 

До слова, президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи «розбомбити Москву».

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Теги: США президент БРІКС Бразилія Дональд Трамп

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