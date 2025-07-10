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Лінгвістичний конфуз: президент Шрі-Ланки отримав нове ім'я від Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп встряг у політичний скандал через помилку в імені президента Шрі-Ланки
фото із відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп у листі, в якому оголосив про 30-відсоткове мито на експорт зі Шрі-Ланки, випадково назвав президента іншим іменем

Президент США Дональд Трамп в офіційному листі про введення мита у розмірі 30% на імпорт зі Шрі-Ланки написав неправильне ім'я президента острівної держави Анура Кумара Дісанаяке. Як повідомляє «Главком», про це написала газета Daily Mirror.

Текст повідомлення американського лідера на адресу Дісанаяке було опубліковано на сторінці Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп помилився в імені президента Шрі-Ланки, проте потім помилку було виправлено
Дональд Трамп помилився в імені президента Шрі-Ланки, проте потім помилку було виправлено

Замість правильного написання імені президента Шрі-Ланки – Анура – ​​глава Білого дому написав «Аруна». Видання звернуло увагу, що помилки припустилися на офіційному бланку Білого дому в листі від 9 липня.

Лінгвістичний конфуз: президент Шрі-Ланки отримав нове ім'я від Трампа фото 1

Інцидент швидко завірусився у соцмережах. Деякі користувачі відзначали, що це звичайна друкарська помилка, їй не потрібно надавати значення. Інші розцінили помилку як незручний момент у дипломатії, який, можливо, викличе незручність для обох сторін.

Текст листа з невірним написанням зрештою видалили, потім на сторінці Трампа в Truth Social було розміщено новий лист без помилки.

У повідомленні президента США вказується, що Сполучені Штати з 1 серпня планують запровадити мито у розмірі 30% на товари зі Шрі-Ланки. Офіційної реакції ланкійської влади поки що не було.

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова. Президент каже, що запровадить 30% мита для Алжиру, Лівії та Іраку, 25% мита на товари з Брунею та Молдови й 20% мита на товари з Філіппін. Ці мита значною мірою відповідають ставкам, які Трамп оголосив у квітні, хоча мита на іракські товари знизилися з 39%, а на філіппінські – зросли з 17%.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї. Тарифи набудуть чинності 1 серпня. 

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Теги: тарифи Дональд Трамп президент Шрі-Ланка США

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