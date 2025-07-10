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Politico: Трамп підтримає законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, але є умова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Politico: Трамп підтримає законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, але є умова
Трамп готовий затвердити санкції проти РФ, але хоче більше особистого контролю над ними
фото: Reuters

Трамп готовий затвердити санкції проти РФ, але хоче більше особистого контролю над ними

Президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову. Про це пише Politico, передає «Главком».

Цей законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Документ дає президентові право відкласти застосування такого тарифу на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне.

Втім, адміністрація Трампа наполягає, щоб у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій, без можливості втручання з боку Конгресу.

Наразі чинна редакція законопроєкту дозволяє Конгресу через ухвалення спеціальної спільної резолюції фактично блокувати зовнішньополітичні рішення президента, якщо той вирішить скасувати чи послабити санкції проти Москви.

Представник Білого дому пояснив, що це створює ризик «мікроконтролю» з боку Конгресу та обмежує гнучкість президента у міжнародних справах.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував внесення в Сенат США законопроєкту, що передбачає введення жорстких санкцій проти Росії.

Законопроєкт, відомий як Sanctioning Russia Act of 2025 (S.1241), спрямований на посилення економічного тиску на Росію та країни, які продовжують торгівлю з нею, зокрема, в енергетичному секторі.

Передбачається накладення 500% тарифів на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

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Теги: санкції Дональд Трамп Сенат США росія США законопроєкт

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