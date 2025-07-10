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Путін упевнений, що його армія прорве українську оборону найближчими місяцями – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Путін упевнений, що його армія прорве українську оборону найближчими місяцями – NYT
Путін впевнений щодо перемоги в Україні
фото із відкритих джерел

Російська армія зараз просувається в Україні найшвидшими темпами з осені 2024 року

Диктатор Володимир Путін переконаний, що російська армія бере гору над українською і ситуація на полі бою невдовзі може радикально змінитись. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Дональд Трамп, попри демонстроване останніми днями роздратування непоступливістю Путіна, за пів року не зробив нічого, щоб спонукати його змінити свої плани щодо захоплення України: не надав їй масштабної військової допомоги, не вдарив по Росії потужними санкціями, не пішов назустріч побажанням Москви.

Путін вважає, що українська оборона може впасти найближчими місяцями, розповіли The New York Times двоє близьких до Кремля людини. За їхніми словами, враховуючи наступ російської армії, що прискорюється, Путін впевнений, що зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.

Він був готовий до того, що терпіння Трампа може луснути, і розумів, що після пів року бездіяльності той може запровадити нові санкції, кажуть джерела The New York Times. І хоча, за їхніми словами, диктатору Путіну було приємно спілкуватися із Трампом, який прорвав трирічну політичну блокаду між Заходом та Росією, він готовий ризикнути погіршенням цих відносин заради своєї головної мети – підкорити Україну. При цьому, за словами одного із співрозмовників газети, Путін розраховує, що йому вдасться домовитися з Трампом про пом'якшення санкцій, коли в якийсь момент у майбутньому він нарешті готовий буде закінчити війну.

Останніми днями Трамп почав демонструвати явне роздратування позицією Путіна. Він несе багато «нісенітниці», він «завжди дуже люб'язний, але все це виявляється безглуздим», резюмував у вівторок Трамп, який з лютого шість разів розмовляв з Путіним по телефону. На питання щодо можливості введення нових санкцій проти Росії він відповів: «Я розглядаю це». Сенатор Ліндсі Грем, співавтор законопроєкту про 500% мито проти країн, які купують російські енергоресурси, заявив, що президент тепер підтримує просування документа. Трамп «сказав мені, що настав час рухатися, так що ми починаємо», – сказав Грем.

Разом з тим, Трамп і раніше скаржився, що, попри його спроби домовитися про мир чи хоча б припинення вогню, Путін продовжує бомбардувати Україну, і навіть публічно закликав його зупинитися. Після зустрічі делегацій Росії та України Трамп сказав, що «через два тижні» у Білому домі розумітимуть, чи готові у Москві всерйоз обговорювати мирне врегулювання. З того часу минуло вже п'ять тижнів.

Поведінка Путіна цілком зрозуміла, вважає Штефан Майстер, експерт з Росії з Німецької ради з міжнародних відносин: «Певною мірою Путін дуже раціональний. Якщо інша сторона не нав'язує йому зростаючі витрати, чому він повинен змінювати свою поведінку?».

Російська армія зараз просувається в Україні найшвидшими темпами з осені 2024 року, за даними українського OSINT-проєкту DeepState. Витіснивши за допомогою північних корейців українські частини з Курської області, вона залишила 50-тисячне угруповання на захоплення Сумської області. Щоправда, там просування застопорилося, зате на Донбасі російським частинам вдалося з трьох боків оточити Костянтинівку. Поряд із Покровськом (який окупанти не можуть взяти з серпня 2024 року) вона є важливим пунктом постачання ЗСУ у Донецькій області. У разі її падіння російським військам відкриється шлях на кілька останніх більш-менш великих міст Донецької області, таких як Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ.

Військам, які захищають Костянтинівку, загрожує оточення, тим більше, що російська армія отримала перевагу у війні дронів. Почавши використовувати безпілотники з волоконно-оптичними кабелями, які не можна заглушити засобами радіоелектронної боротьби, вона значною мірою встановила контроль у повітрі та безперервно обстрілює як українські позиції на передовій, так і шляхи доставки боєприпасів та підкріплень.

Деякі російські підрозділи зайшли навіть на територію Дніпропетровської області.

ЗСУ сильно не вистачає солдатів, попри мобілізацію та високі виплати контрактникам армія поповнюється дуже повільно. Тим часом російські фронтові та прифронтові сили як мінімум не скорочуються, а швидше за все зростають, вказує соціальний та економічний аналітик Сергій Шелін: «Режим не виявляє панічної стурбованості з приводу набору найманців. Вже кілька місяців, як припинилися навіть підвищення премій… Режим уже переварив півтора мільйона солдатів, і якщо йому знадобляться ще мільйон-півтора, то він, не виключено, їх знайде… Цієї кількості… йому може вистачити не лише на цей рік, але навіть, можливо, і наступного».

Нагадаємо, Російська Федерація збільшує промислові потужності для масового виробництва одноразових вибухових безпілотників.У середу, 9 липня, Росія встановила рекорд за кількістю дронів і ракет випущених за одну ніч від початку великої війни. Окупанти запустили 728 ударних дронів і імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів.

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Теги: наступ Дональд Трамп путін армія санкції окупанти росія

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