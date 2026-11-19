ональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін під час тристороннього саміту в Шеньчжені

Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені, за повідомленнями російських ЗМІ, ухвалили спільну «Декларацію про мир». Документ нібито передбачає реформування Організації Об'єднаних Націй, розширення енергетичної співпраці та зниження ядерних ризиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

За повідомленням російського агентства, декларацію оприлюднили після переговорів керівників трьох держав. Водночас незалежного підтвердження ухвалення документа та його повного офіційного тексту наразі немає.

Одним із положень документа називають реформування ООН. Зазначається, що США, Китай і Росія висловили готовність до змін, які мають підвищити ефективність організації у реагуванні на глобальні виклики та міжнародні кризи.

Окремий блок нібито присвячений нафтовому ринку та енергетичній безпеці. За повідомленнями ЗМІ, три держави мають намір збільшити виробництво й постачання нафтопродуктів, а також сприяти стабільності світового енергопостачання. Конкретні обсяги та терміни реалізації цих намірів не уточнюються.

Ще одним питанням стала діяльність Міжнародного кримінального суду. За оприлюдненим переказом документа, лідери наголосили на необхідності дотримання імунітетів державних посадовців та виступили проти можливих зловживань повноваженнями міжнародних судових структур.

Водночас Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію та переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії. Саме тому будь-які домовленості щодо повноважень міжнародних судів можуть мати особливе значення в контексті притягнення російського керівництва до відповідальності.

У частині ядерної безпеки, за повідомленнями російських медіа, США, Китай і Росія підтвердили принцип, відповідно до якого ядерна війна не може мати переможців. Сторони також нібито домовилися продовжити діалог щодо зменшення ядерних ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї.

Зазначимо, що принцип неприпустимості ядерної війни не є новим. У січні 2022 року США, Росія, Китай, Велика Британія та Франція вже оприлюднили спільну заяву, у якій наголосили, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна розпочатися.

Під час нинішнього саміту Путін також заявляв про спільну відповідальність трьох держав за підтримання міжнародного миру та безпеки. Трамп порушував питання ядерного роззброєння, а Сі Цзіньпін наголошував на необхідності співпраці великих держав для збереження глобальної стабільності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про три головні питання зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Американський президент планував обговорити війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та скорочення ядерних арсеналів.

Також Трамп заявив про намір обговорити завершення війни Росії проти України. За словами американського лідера, він розраховував на участь Китаю в пошуку шляхів припинення бойових дій.

Крім того, Білий дім раніше розкрив подробиці підготовки тристороннього саміту. Однією з його центральних тем називали контроль над ядерними озброєннями.